L'Hemingway italiano si chiama Francesco Mazza. Lo abbiamo seguito in un match di jiu jitsu e parlato del suo romanzo Estinzione: “Il capitalismo vuole solo surrogati dell’amore”

È più difficile combattere o scrivere un libro?

Scrivere un libro è semplice, chiunque lo può fare. E grazie ad Amazon anche stamparlo. Combattere invece richiede due qualità opposte: follia e disciplina. Che poi sono le stesse che servono per scrivere un libro di qualità, che è tutt’altra cosa rispetto a un libro. Tuttavia, la cosa veramente difficile è un’altra.

Quale?

Venderlo. In questo Paese non si vendono libri, ma nessuno pare preoccuparsi della cosa.

Colpa della politica? Dei social? Dei giovani che non leggono?

La colpa principale è degli scrittori.

Gli scrittori?

Quando si legge un libro la cosa più importante è percepirne l’urgenza. Il libro deve trasmettere il fatto che l’autore non potesse fare a meno di scriverlo. Quando si legge Dostoevskij, per dire, sembra di vederlo, pronto a giocarsi tutto con quelle pagine come se fosse al tavolo da gioco; al contrario, per la maggior parte dei pasciuti scrittori italiani il libro non è che un biglietto da visita. Un modo per essere invitati in tv, per avere una rubrica su un quotidiano, per acchiappare o giustificare una cattedra. Del resto, non scrivono nemmeno per farsi leggere, quanto per posizionarsi ideologicamente, stringere relazioni, lanciare messaggi. Capisce che se questo è il contesto, è anche logico che ai lettori sia passato il desiderio di leggere.

È a questo che si deve l’esplosione, da noi, del genere dell’autofiction?

L’autofiction non esiste. I libri basati su esperienze della propria vita si chiamano memoir. Autofiction è un termine inventato di recente per imbellettare la pochezza narrativa di buona parte della produzione letteraria odierna.

Ma gli editori, i libri dovranno pur venderli.

Ci sono i giallisti che vendono quintali di libri al pubblico dei quiz televisivi, le biografie dei personaggi famosi, e se proprio va male i libelli degli influencer o dei giornalisti della tv che insultano questo o quel politico e vengono comprati dalle rispettive tifoserie. I bilanci sono salvi. L’editoria italiana riflette il Paese, come è normale che sia.

E che tipo di Paese è?

Un Paese dove si galleggia grazie al salvagente delle relazioni, dove ci si accontenta del minimo indispensabile per campare e il talento - l’imprevisto - è considerato una rottura di coglioni. Va già bene che ci siano editori come la Nave che pubblicano libri sulla base del valore letterario e non dell’appartenenza degli autori.

Il Salone del libro di Torino, però, macina ogni anno record di presenze.

Il Salone del libro è Disneyland, lì dentro gli scrittori sono come i pupazzi di Topolino, Minnie, Pippo. La gente ci va per farsi i selfie con loro da postare su Instagram, e per comprare un paio di libri sempre per postare le copertine su Instagram. Ma proprio come Disneyland, quella non è mica la vita reale.

Lei ha talento?

No.

Non faccia il modesto.

Io non credo nel talento, credo nel lavoro. Mi piace scrivere e riscrivo la stessa frase cento volte. La spacco, la tastiera, prima di essere soddisfatto. La prima pagina di Estinzione ha avuto 87 versioni prima di trovare quella definitiva.

È un perfezionista quindi.

Ho l’etica e l’estetica del martire. Le ho ereditate da mia madre.

Estinzione è il suo primo romanzo, ma in precedenza ha scritto Il Veleno nella Coda (Laurana, 2021) definito da Giovanni Pacchiano “la coscienza di Zeno dei nostri giorni”, dove raccontava il rapporto con suo padre, il dentista di Berlusconi, morto suicida.

Mio padre era una forza della natura, ma non in senso positivo. Era come gli tsunami o i terremoti. Quando passava bisognava fare la conta dei danni.

Proprio lei ha fatto autofiction.

È un memoir! E poi il mio insegnante di scrittura, negli Usa, diceva che il primo film, o libro, deve sempre essere personale, per levarsi l’ego dalle palle e cominciare a fare sul serio dal secondo in poi.