La lectio del Maestro tocca più volte il nome di un suo punto di riferimento, Arturo Toscanini spiegando che il direttore forse non aveva studiato sui manuali americani per la direzione d’orchestra, però aveva ben cinque diplomi e senza giri di parole, Muti, dice che, cercando con gli occhi lo sguardo del ministro dell’Università Annamaria Bernini seduta in prima fila, “adess non hanno nient!”. Durante la direzione della sinfonia di Mozart nella parte in cui il Don Giovanni fa il suo ingresso a Siviglia, spiega che pur essendo un passaggio allegro, dentro quell’allegria c’è una melodia di dolore e così deve intendersi la musica. Quella musica suonata dai musicisti e non dal direttore, “che non deve fare il buffone sul palco e distrarre l’ascoltatore” con movimenti inconsulti. E con la sua grande teatralità fa un balletto, quasi ad imitare la forsennata gestualità di Beatrice Venezi, molto apprezzata all’estero dai soffusi “what energy” del pubblico ignorante in materia di opera lirica e musica d’orchestra. “Io posso anche restare fermo, andarmi a prendere un caffè e loro continuano a suonare, però a me pagano di più e a loro pagano poco. Dunque, diventate tutti direttori, fate i direttori d’orchestra nella vita. Così diceva il mio maestro Antonino Votto, assistente di Toscanini. Lui mi ha insegnato i fondamentali di come si deve stare sul podio e ricordo che una volta mi disse, quando hai qualche problema basta fare così con la mano, come fanno i politici”. Applauso. Dopodiché c’è la discesa nell’inferno del Don Giovanni e a questo punto Muti si rivolge al monsignor Delpini, mettendolo in guardia “Padre, si va nell’inferno eh…”. Quando il direttore parla della gravità degli accordi costruiti da Mozart, spiega che si stratta di “puro dolore. Sofferenza che dovrebbe essere pura musica, mentre adesso molti registi quando fanno la sinfonia recitano una scena sul palcoscenico. E questa è una cosa grave, perché significa che, se hai bisogno di questo, non credi nella musica. Alla Scala adesso pure si fanno queste cose. Sindaco, lei che è il presidente, quando se ne accorge dovrebbe alzarsi e dire no, così non si fa”. Sempre con lo sguardo rivolto alla prima fila, dove siede il Presidente del Senato La Russa – che intanto ascolta rapito e forse vagamente a disagio – Muti continua. “In Giappone da quarant’anni c’è una società di musicisti dedicata a me e pensate che l’hanno chiamata ‘Camerata Muti’. I giapponesi sono colti, però bisogna spiegarglielo… loro sanno che l’opera nasce in Toscana dalla Camerata dei Bardi, ma per fare omaggio a me… vabbé”. Tutti ridono, pure La Russa. Dopodiché riprende la direzione dell’orchestra e poi s’interrompe per continuare la sua lezione. “Mentre dirigevo ho dato anche la dimostrazione del fatto che non serve il buffone di corte sul podio che si strugge, che mostra di soffrire”. E poi mima certe pose sensuali, ansimando. Le risate del pubblico, e specialmente di Licia Ronzulli non si contengono. Riporta poi le parole di Toscanini il quale diceva “non rompete le… all’orchestra”. E fin qui la diretta interessata non viene mai citata, ma è evidente il riferimento a Beatrice Venezi. “Quando hai concertato e hai portato l’orchestra vicino alla tua idea musicale, dopo, lasciala suonare. Consiglio a tutti di andare a vedere il più grande direttore d’orchestra della storia. Totò a Capri. Tanto a fare così con la mano son buoni tutti. Fa dei gesti che sono tali e quali a quelli della… insomma quando voglio saperne qualcosa di più sulla gestualità della direzione mi rivolgò a Totò. Ma dimentico che sono in Università Cattolica, questo è il meridionale di Molfetta che è in me”.