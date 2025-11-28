Terrazza Sentimento, Alberto Genovese apre una Fondazione per curare le dipendenze: da stuprat0re a benefattore e volontario contro la violenza sulle donne, lui può. Vero, Wall of Dolls?

L'uomo con mezzo miliardo di euro sul conto in banca. Questo si dice a Milano di Alberto Genovese. Si dice, sì, ma non si scrive né si commenta. Azzarderemmo per almeno mezzo miliardo di ' buone' ragioni. Esiste un limite a tutto, però. Dopo la scandalosa 'docu-serie', virgolette d'obbligo, agiografica di recente uscita su Netflix che ha raccontato a tarallucci e cocaina il caso 'Terrazza Sentimento', ora c'è una bella novità: La Fondazione Laura e Alberto Genovese. Me ne sono accorta, scrivo in prima persona perché MOW non c'entra, sono io, Grazia Sambruna, a prendermi tutta la responsabilità di ciò che state leggendo, per caso. Scrollando X m'è comparsa la sponsorizzata di questa neonata 'Fondazione' che ha il nobile scopo di curare chiunque sia affetto da dipendenze: 'gratis e per sempre', come recita la home del sito. Ho subito pensato a una curiosa omonimia. Invece, no. I mecenate che hanno messo in piedi tale nobile attività sono proprio Alberto Genovese e sua sorella Laura. Per una questione di mera casualità, ne sono certa, la sponsorizzata ha i commenti chiusi. Ma il profilo, nato a luglio 2009 (?!), conta 229 follower, tra cui molti account 'vuoti', gente che twitta in inglese e parecchi sedicenti 'esperti di criptovalute'. Nonostante ciò, l'account possiede addirittura la spunta oro, quella di cui si fregiano le 'organizzazioni verificate' (da chi?, ndr). Parlando di Onlus, questa spunta oro su X ce l'hanno, per esempio, la Fondazione di Alberto Genovese e Amnesty International tanto quanto. Ma sì, tanto vale tutto. Anche il neonato account Instagram con due settimane di vita, dove diversi bot parlano da soli nei commenti, tessendo sperticate lodi a Laura Genovese e alla bella novità. Perfino un fake di Radio 102.5 che non so quanto potrà esserne compiaciuta. Poco e niente, immagino.

C'è un'infinità di cose completamente sbagliate in questa vicenda, ora cerco di elencarvele. Senza bestemmiare. La premessa da non dimenticare (mai) è che Alberto Genovese, un tempo 're delle start up' e dei party stupefacenti nel cuore di Milano, sia un animale, come confermato anche dalla giustizia italiana che l'ha condannato a oltre 7 anni di gabbio - li sta effettivamente scontando per modo di dire, più avanti vi spiego come. Un predatore senza scrupoli che selezionava tramite Instagram ragazzine dai 16 ai 20 anni al massimo per poi farle invitare dai suoi scagnozzi nella tana del lupo, 'Terrazza Sentimento'. Una di loro è finita stuprata da lui in ogni maniera (im)possibile per 20 ore e ne è uscita viva per mezzo miracolo. Non è l'unica vittima, purtroppo, che si è ritrovata nel letto di questo tizio la mattina, ricoperta di sangue e priva di memoria (causa GHB, la famigerata 'droga dello stupro').

Potremo mai accettare questo tizio in qualità di benefattore? Domanda retorica. Comunque la risposta è no. Nessuna narrazione angelicante potrà distrarci dall'orrore sistematicamente agito da Alberto Genovese, per anni nascosto in piena vista. O almeno, lo voglio sperare.