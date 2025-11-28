Il silenzio assordante del Milan e l’attacco dei Banditi della curva Sud: “Vicenda vergognosa. Vietano lo striscione e non danno motivazioni”. E anche il vessillo dell’Old Clan non sarà esposto

“La nostra dirigenza non solo non ha speso mezza parola in merito a questa vicenda vergognosa, di cui conosce molto bene tutti i retroscena, ma oggi ci sta di fatto negando un diritto non rispondendo ad una richiesta del tutto lecita”, hanno proseguito i Banditi della Sud nelle storie Instagram. “Ma d'altra parte siamo abituati ad una società che risponde solo a ciò che gli fa comodo, basti pensare che siamo ancora in attesa di ricevere risposte ai ricorsi presentati per la blacklist”. Mancano i chiarimenti, quindi. E sembra che all’orizzonte non ci siano aperture: “In tutto ciò, esclusi i soliti noti che ci mettono la faccia, dobbiamo ringraziare il resto della stampa che, a parte elogiare la coreografia geniale di domenica scorsa, si guarda bene da fare il proprio mestiere non raccontando ciò che da mesi succede, sono poi gli stessi che si fanno paladini della libertà di stampa e di pensiero... Avanti noi. Più forti di chi ci vuole morti!”. A guardar bene il lavoro della stampa in quest’ultimo anno, dall’inizio dell’inchiesta a oggi, si è concentrato su quanto accaduto nei tribunali più che sulle novità “di stadio”. Ma la copertura dei comunicati dei Banditi, degli scioperi e delle blacklist c’è stata (su MOW ne abbiamo sempre scritto). I concetti di libertà di stampa e di pensiero, in questo caso, c’entrano poco. Nel frattempo, un altro “blocco” è stato comunicato a un altro gruppo storico della Sud. L’Old Clan non potrà esporre il proprio striscione. Lo scrivono loro, sempre sui social: “A partire da domani lo striscione Old Clan non sarà più esposto e questo fino a data da destinarsi. La decisione fa seguito al divieto imposto dalle autorità all'esposizione dello striscione “Sodalizio” nella nostra curva. Il provvedimento, immotivato e immotivabile, aveva probabilmente come obiettivo la disarticolazione della curva stessa. I ragazzi, con ironia graffiante, hanno dimostrato che dietro una sigla ci sono partecipazione e passione, valori che nessun divieto può cancellare. Per noi vale la stessa cosa”. Quei 40 anni di storia, emozioni, contributi al tifo e all’immagine del Milan nel mondo non si svendono. Ma il tifo andrà comunque avanti, pare: “Peccato davvero per chi vive in un mondo di fantasmi popolato solo dal malaffare. Peccato davvero. Per loro. Noi andiamo avanti comunque, fieri di esistere!”.