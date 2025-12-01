Il ‘Lucio Corsi’ di Sanremo 2026? Si chiama Sayf e sarà la bomba di questa edizione. Ecco 10 tracce per dire che lo sapevate già

Sayf non ha niente a che vedere con Lucio Corsi, che arriva dalla Maremma con uno stile da Buttero di Cameden Town e un cantautorato onirico, poetico e pieno di delicatezze. Eppure, quando Carlo Conti ha comunicato il debutto di Sayf sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026, la sensazione è stata un po’ la stessa che ci aveva accompagnati un anno fa scatenata da Lucio Corsi: adesso arriva uno che spacca, uno con della roba da dire, uno che è qui per rimanere perché sarebbe impossibile il contrario. In questo Sayf ci restituisce la stessa attesa, la stessa gustosa sensazione di sapere la persona giusta nel posto giusto esattamente come era successo con Lucio.



Adam Sayf Viacava: classe 1999, madre tunisina e padre italiano, una vita tra Genova, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Milano. Fa il rap e suona la tromba, scrive leggero, a volte pesante. Ha flussi suoi come quando tartaglia, sceglie le parole con cura, parla di Andreotti e della P2, della roba che fa le bolle nel cucchiaio, dei soldi, di “tonno e uova” e delle giornate al mare al caldo di Rio de Janeiro.



Sayf è forte nei ritornelli e nei testi. Mescola cultura hip-hop, musica suonata e roba da ballare, restituendo sempre grandissima freschezza. Oltretutto è un performer straordinario e sa giocarsi le sue carte, cosa che a Sanremo aiuta. La sua discografia, pochi dischi e una caterva di singoli, funziona bene per gli algoritmi di Spotify e dei social: due strofe e non tre, tanti featuring, zero pezzi sbagliati.



Di seguito, una decina di canzoni che in qualche modo lo raccontano.