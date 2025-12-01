Sanremo 2026, come mai niente "Big" (veri)? Perché si son cag*ti sotto! Il Festival non è più garanzia di successo, così le discografiche mandano solo chi non ha niente da perdere

Anche i Kolors, nonostante Sanremo, hanno annullato le date nei Forum e si sono ritrovati a esibirsi nei centri commerciali. Lo stesso vale per Bresh, cantautore in cerca di definitiva consacrazione allo scorso Festival, che ha annullato il tour estivo con una motivazione fantasiosa: 'il disco è uscito un po' troppo tardi e, per via dei tempi così stretti, non saremmo stati in grado di organizzare dei concerti all'altezza'. Come se le tempistiche di uscita di un album e del realtivo tour non fossero pianificate da mo' nel caso di partecipazione a Sanremo, signora mia. Malissimo pure i Coma Cose: post Sanremo, hanno annunciato due date nei Forum, pensando che il tormentino 'Cuoricini' potesse bastare. Poi, così non è stato, e quindi, come orami è evidente, per malcelare la moria di biglietti venduti, si sono inventati lo storytelling della separazione, del divorzio come ragione per cui quei concerti non si sarebbero più potuti fare. Invece, si erano lasciati già da quel dì, ma l'hanno fatto sapere al momento più 'opportuno'. Pura casualità, le mappe su TicketOne somigliavano al deserto dei Tartari. Achille Lauro, intanto, dopo Sanremo è tornato a 'X Factor', e chi sta seguendo l'edizione sa quanto controvoglia. In effetti, fai 'X Factor' per acquisire più pubblico, metterti in bella mostra e sperare che il direttore artistico ti convochi a Sanremo dove, amato come sei grazie al talent Sky, non potrà che andare almeno bene. Insomma, non fai il Festival per tornare a X Factor. Poi, verissimo, l'arciduca Lauro si sta prendendo gli Stadi ma, dettaglio non da poco, accadrà nell'estate 2026, non in quella post kermesse.

Intanto Elodie gli Stadi li ha fatti, ma col fantasma dei 'finti sold out' e degli indebitamenti perennemente sulla collottola. Infatti, è tornata in tour nei palazzetti subito dopo l'estate, date su date. Per la grandissima richiesta? È una narrazione possibile, ma non l'unica. Parliamo poi di Irama, nono a Sanremo con la dimenticatissima 'Lentamente': lui il disco nuovo lo ha fatto uscire il 15 ottobre scorso, dopo quasi un anno di silenzio e attesa spasmodica da parte dei fan. Cosa significa? Che Irama o chi per esso, ha ritenuto che la mitologica ondata festivaliera non fosse da surfare, non prometteva bene. Tony Effe, comunque disco più venduto del 2024, è artisticamente 'morto' all'ultimo Sanremo. Perché il brano era terribile, certo. Ma nessuno poteva prevedere una disfatta di tale portata. Specie per una 'Icon' della trap del suo calibro. Noemi, nonostante un pezzo bellissimo 'Se t'innamori muori', è purtroppo passata inosservata - per quanto rivalutata post Festival, e arriverà a esibirsi al Palazzetto dello Sport di Roma il prossimo 20 dicembre, non prima. Clara, anche lei per l'ennesima volta 'da lanciare' grazie alla vetrina sanremese, ha passato l'estate a far le sagre di paese. Mentre Gaia, pure lei a fondo classifica, con 'Chiamo io, Chiami Tu' è diventata, nel percepito, pazzesca quando non divina facendo parlare di sé grazie alla trovata del coreografo postato online e diventato subito meme virale, non certo al palco dell'Ariston. Una mossa che avrebbe potuto fare anche senza Festival e con gli stessi risultati, chiamata da Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa' compresa? Sì.

Cosa si desume da tutto questo: Sanremo non è più una garanzia, anzi. Puoi essere Giorgia e ritrovarti fuori dalla cinquina, puoi chiamarti Elodie, Achille Lauro, Irama o come ti pare, ma rischi di finir dietro a Lucio Corsi e Brunori, ai 'cuscinetti, insomma, che stavano in gara per consertirti almeno almeno il podio. Cosa succede dopo il Festival, poi, è tutto da vedere. Potrebbe andare perfino peggio, dati di annullamenti e ridimensionamento tour alla mano. Vi state ancora chiedendo come mai nella lista dell'imminente edizione non ci siano 'Big'? Ve lo scriviamo chiaro: le discografiche, di fronte a 'sta ecatombe, di sono cagate sotto. E allora, adesso, mandano le seconde linee, non più le loro 'punte di diamante'.