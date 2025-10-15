C’è qualcosa che non ci raccontano sulla strage di Castel D’Azzano? Forse un tema su cui dovremmo seriamente riflettere è la preparazione dei carabinieri di provincia

La notizia della morte di tre agenti durante un’operazione per sgomberare una casa fatiscente nel veronese è tutta sbagliata. Ora ci saranno funerali di Stato e il lutto nazionale, ma chiaramente il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà non dovevano morire. Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi, tre pastori sessantenni, li hanno ammazzati facendo esplodere l’intero casolare di Castel D’Azzano, dopo aver aperto delle bombole del gas e aver lanciato una molotov nell’edificio. Ma bisogna evitare di provare quella che Giorgio Bocca, parlando della sua attività di cronista, chiamava i “finti sentimenti”, cioè quel finto mostrarsi a lutto per qualcosa che non è capitato a noi, a qualcuno vicino a noi, e verso cui si prova semai quell’empatia dettata dalla convivenza civile, dall’elementare far parte di una social catena, ma niente di più. Perché poi si rischia di sfiorare la retorica o, per falso pudore, di non farsi domande da uomo comune, lecite, banali, ma che forse meriterebbero una risposta.

Nel 2013 uno dei fratelli Ramponi aveva ucciso in un incidente stradale un uomo. Dovette pagare processi e risarcimenti e la famiglia Ramponi iniziò a indebitarsi. Vendettero alcuni dei terreni che coltivavano, e arrivarono a chiedere prestiti che non riuscivano a ripagare. Fino al momento in cui anche casa loro, il casale di Castel D’Azzano, un appartamento senza luce elettrica e in rovina, venne messa all’asta. Per anni i tre fratelli hanno sostenuto di essere stati ingannati, che nei documenti del prestito insolvibile ci fossero sì le loro firme, ma contraffatte. Per cui si rifiutarono di lasciare casa loro, dov’erano nati e cresciuti, e dove nessuno si avvicinava. Nel 2024 c’era stato un tentativo di liberare la casa, ma i tre fratelli erano saliti sul tetto e avevano minacciato di lanciare delle molotov contro le forze dell’ordine. Da quel momento la casa è stata monitorata costantemente, anche con droni, che ripresero le immagini del tetto puntellato di molotov. I vicini dicono che i Ramponi son sempre stati gente strana, “venuta giù dai monti” insieme ai loro genitori. Hanno piantato un enorme faro nei loro campi per poter lavorare e mungere le vacche di notte, mentre il giorno nessuno li vedeva. Le foto riprese dai giornali e online ci dicono che i tre fratelli, la più piccola di sessant’anni, il più grande sessantacinque, erano e sono persone semplici, poco inclini al dialogo e alla mediazione. Quando i carabinieri andarono la prima volta avevano già minacciato di fare esplodere tutto aprendo una bombola del gas.