Che bello morire come le gemelle Kessler. Giordano e Ferrara, state boni, vi raccontiamo gli ultimi attimi di vita del duo più amato d'Italia

Coltelli, forchette, cucchiai, ogni cosa è al suo posto e splende. Ellen sta disponendo sulla tavola le posate, i piatti e tutto quel che occorre per fare colazione. Nei suoi occhi c’è qualcosa di mefistofelico. E’ il ghigno mal celato di una bimba pronta a per partire per le vacanze estive. Non sta nella pelle. Tamburella con le dita, canticchia “Quando quando quando”. Si muove in punta di piedi come quando era lei il metronomo negli studi della Rai. Lei con la sua gemella. Andreotti quando diceva di amare la Germania a tal punto da volerne due pensava segretamente a loro. Pensava al Da-da-um-pa. “E tu ragazza dove vai? Prenditi un caffè che ti sveglierà”. Alice, ancora in vestaglia da notte e tutta spettinata prende tra le dita la tazzina di caffè che gli porge la sorella e si sbrodola tutta. Scoppia a ridere e la guarda. Pare posseduta, sua sorella Ellen, non certo più una ragazzina. Ma guarda come si muove. Sarà il demonio, pensa Alice. Ma non ci bada più di tanto. Roma l’ha cattolicizzata, se Dio ha già deciso per il suo destino non le interessa, dopotutto a Grunwald, si può fare. Avevano già deciso da tempo che sarebbe dovuta andare così. Il libero arbitrio, le Kessler lo sanno bene, si trova in difficoltà di fronte alle gemelle, soprattutto se belle come loro due. Si dice che i gemelli siano il frutto di un adulterio e che di mezzo vi sia lo zampino di qualche dio. Si dice pure che il più bello dei due gemelli sia il figlio di quel dio. Eccezion fatta per le Kessler. Loro son belle entrambi. Alice lo sa. Forse Ellen no, si sente un po’ più giù di sua sorella, ma balla lei. Balla ancora. I ricordi traboccano dalla coppa del cuore tutti assieme, si fanno lacrime di malinconia, ma di quella malinconia che succede ad un eccesso di felicità. Per fortuna nessuna delle due si è ancora truccata e il loro viso nonostante le lacrime è limpido come l’acqua di un lago di montagna.