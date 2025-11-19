Bologna è una merda: tanfi e puzza per le strade per colpa degli studenti e l’assurdità dei “navigli” pre elettorali

Bologna in tre atti, scritti da chi ci vive da quasi dieci anni, prima da studente, poi da lavoratore. I bus, i limiti e la retorica dei 30 km/h e la puzza per le strade. Una città che ha sostituito il romanticismo della cultura al sentimentalismo. Di Bologna ne stiamo parlando per tanti motivi, il calcio, la Virtus e le proteste anti-Israele, Cesare Cremonini, il re della musica pop in Italia, il caro affitti, la sicurezza nelle periferie. Bologna sembra essere la sintesi perfetta tra Milano e Torino, meglio di Milano, più a sud di Torino. Ma è davvero così? Dissacriamo la narrazione a paillettes della città rossa, che è ancora punk e per questo, in fondo, non funziona benissimo e puzza di merda.

Bentornato a Bologna una fava (ricordo vero di un giorno d'estate)

Scendo alla stazione di Bologna, stranamente il treno è in perfetto orario. Bene, mi dico, ora prendo e vado a casa. Vediamo se c'è il 21. Di fuori il deserto. C'è un bus alla pensilina, mi avvicino. L'81, niente. Arriva il 32, la circolare, ottimo, venti minuti di bus e ci sono. Mi avvicino, sto per salire, l'autista scende. Deve aspettare il cambio perché il turno è finito. Va bene. Il cambio non arriva. Deserto. Intanto arriva il 39, ho un vago ricordo di averlo visto sotto casa mia qualche volta. Mi avvicino, il conducente apre e chiedo:

"Ferma a Collegio di Spagna?"

"Sì".

"Grazie. Stavo aspettando da mezz'ora" gli sorrido e lui mi sorride. Ha capito che ero stanco di aspettare.

La strada è giusta, superiamo via Amendola, la rotonda, una parte di Marconi e poi si ferma. Scende, fine turno, arriva il cambio. Sale, parte, fermata. Arriva uno e gli chiede "questo va all'Ospedale Maggiore?" e lui "Sì" e io penso che se va all'Ospedale Maggiore non va in Collegio di Spagna, mi avvicino e gli chiedo:

"Scusi, ne approfitto anch'io. Questo ferma in Collegio di Spagna giusto?"

"No"

"Come no, il suo collega mi ha fatto salire e mi aveva detto di sì".

"Fammi pensare. Ah sì, ci passa vicino".

"In che senso? Dove ferma?" gli chiedo. "In via Saragozza".

"Ah ok, quindi Collegio di Spagna".

"Sì. Però il giro è lungo".

"In che senso?"

"Eh, ti ci porto fra almeno quaranta minuti".

"Ah," dico io, "allora scendo alla prossima e vedo quale altro bus prendere".

"Guardi, se scende qui e attraversa la strada da lì passa il 38 che la porta in Collegio di Spagna."

"Grazie".

Scendo, attraverso la strada, alla fermata il 38 non passa, non è neanche tra le linee previste dai fogli in bacheca. Però c'è il 23, il 23 è buono, c'è una deviazione a causa dei lavori per la linea del tram, ottimo mi dico: prima ferma in piazza Malpighi, poi in Collegio di Spagna. Due fermate e sono a casa. Prendo il 23, fa un giro strano, torna in Marconi però la direzione è giusta. Chiedo al conducente:

"Questo ferma in Collegio di Spagna?" (è scritto sul foglio, quindi è una di quelle domande che soddisfano l'ansia da prestazione del viandante, che anche se legge qualcosa deve sempre chiedere).

"Sì".

"Bene, grazie".

E invece, prima di piazza Malpighi gira in via Lame. Aspetto la fermata, mi avvicino al conducente ma lui sta già uscendo dal bus, è l'ora del cambio, entra il sostituto, mette in ordine dei fogli, chiude le porte, mi avvicino:

"Scusi, questo non va in Collegio di Spagna?"

"Assolutamente no".

"Come no, mi avevano detto di sì". Sorrido.

"Chi glielo ha detto?"

"Il collega che ha appena salutato. Stessa cosa nel 39. Il primo collega mi dice di sì, il secondo dice di no".

"Ah guardi, mi dispiace, ma stiamo andando a Borgo panigale".

"Allora scendo".

"Ormai alla prossima".

"Ma così allungo".

"Ma il tempo per scendere è finito".

"Ha presente il film Un giorno di ordinaria follia?"

"No".

"Veda di farmi scendere".

"Ok, ma non si scaldi"-

"Arrivederci"

(nella mia testa: arrivederci una fava)