Abbiamo visto 18 giorni, il documentario sulla vita di Nino D’Angelo. Un titolo, un tempo, che diventa il pretesto per un figlio di raccontare suo padre: ecco come lo scugnizzo con il caschetto biondo simbolo degli anni 80’ ha sdoganato tutti i pregiudizi

Roma, cinema Giulio Cesare. A due passi dal Vaticano il solito traffico che soffoca le strade, eppure l’aria della sera sembrava diversa, quasi in attesa di qualcosa. Come me, o forse era solo suggestione. Perché, quando si tratta di Nino D’Angelo, tutto mi appare più avvolgente. Ed io una bambina che sente di tornare a casa. Sono cresciuta con le sue canzoni, la sua voce è quel suono familiare capace di riportarmi sempre a quei momenti di spensieratezza, in cui c’erano i suoi brani a fare da sottofondo. E quindi noi di MOW non potevamo mancare all’anteprima romana di “Nino 18 giorni”, il documentario sulla sua vita presentato fuori concorso al Festival del cinema di Venezia e diretto da suo figlio, Toni D’Angelo. Un regalo che Nino ha fatto al popolo delle sue canzoni, il pubblico che lo ha reso un’icona. In sala, prima dello spengersi delle luci, Nino è entrato con con quella sua andatura semplice quanto affettuosa. E, passandomi accanto, mi ha stretto la mano. Poi l’abbraccio, inaspettato. Ed io sono rimasta lì, imbambolata come ogni volta, sentendomi come una nipotina stretta da un nonno che ti conosce senza conoscerti. Poi, mi ricordo che è anche lavoro, certo. Ma se non mi lasciassi emozionare da Nino, allora da chi? Lui che, con poche parole per presentare il film e con tanto di cornetto alla mano da buon napoletano scaramantico, è riuscito a strappare un sorriso a tutto il pubblico in sala. Padre e figlio hanno raccontato la gestazione di un’opera che mette un punto nella vita di Nino, a quel giro di boa che ha stravolto non solo la sua vita ma quella di una famiglia intera. Persone che hanno conosciuto la fame vera.