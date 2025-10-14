Delitto di Garlasco, ma davvero Corona si è presentato da Lovati vestito da prete? Dopo il racconto assurdo a Lo Stato delle Cose Sempio lo licenzia, il sostituto di “Gerry La Rana” farà meno sogni premonitori?

Nel corso della trasmissione Lovati ha ribadito di essere stato ingannato da Corona. In che modo? L’ex paparazzo in realtà secondo lui gli aveva proposto un ruolo in una fiction in cui avrebbe dovuto interpretare il personaggio di Gerry La Rana: “Un provino di un progetto molto più ampio, una fiction tra finzione e realtà. È tornato vestito da prete, con il crocifisso e la tunica. Siccome aveva il cappellino, gli ho detto che non si capiva il grado e gli ho consigliato di mettersi la papalina. Faceva degli accostamenti con don Gregorio. Ha piantato un casino qui in via del Carmine, 'Gerry, Gerry, aprimi! Lo hanno sentito i vicini e i carabinieri. E io, per salvare la troupe, gli ho aperto, perché avevo paura che potesse succedere un disastro. È venuto vestito da prete perché voleva continuare la farsa. Voleva fare don Gregorio'”. Detto fatto, perché Fabrizio Corona ha pubblicato una foto in cui è vestito da prete che non lascia spazio ad altre interpretazioni: “Preparatevi a una puntata esclusiva e clamorosa con uno scoop che potrebbe cambiare le sorti dell’indagine. Abbiamo nelle nostre mani un documento nuovo che incastra una persona chiave. Siamo tornati a casa di Gerry La Rana che ha confermato la nostra versione e ci ha raccontato altre cose clamorose. Ma non Gerry, Massimo Lovati. Questa volta non siete pronti per quello che vedrete e ascolterete”. Pronti o non pronti forse l’attenzione dovrebbe tornare a concentrarsi solo su Chiara Poggi, e mettere da parte tutto questo teatro.