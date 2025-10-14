Ombre e indagini in curva Nord: gli ultras della Lazio facevano pressioni sui calciatori? Ascoltati anche Rovella e Cataldi. E i tentacoli degli Irriducibili andrebbero oltre la capitale

La tensione tra ultras e società è quasi sempre implicita. I capi della curva muovono centinaia e a volte migliaia di persone, cioè soldi che entrano nelle casse della società. Il codice sportivo vieta che ci siano rapporti diretti tra tesserati e ultras. Eppure ci siamo abituati alle scene, dopo le sconfitte, con i giocatori che vanno sotto la curva a scusarsi per la prestazione, i punti persi, la delusione. Raramente da queste situazioni la giustizia ordinaria trova il modo di procedere. Però capita. Nello Trocchia sul Domani ha scritto dell’inchiesta in corso dei pm romani Francesco Cascini e Francesco Gualtieri sulle presunte pressioni fatte sui calciatori della Lazio da parte di alcuni esponenti della curva Nord. Altri due calciatori, oltre ai cinque già sentiti (Ciro Immobile, Alessio Romagnoli, Adam Marusic, Lorenzo Pellegrini e Ivan Provedel), avrebbero avuto un colloquio con i magistrati in quanto persone informate: Nicolò Rovella e Danilo Cataldi. Gli episodi attenzionati dagli investigatori sono la partita tra Monza-Lazio, finita 2 a 2, e Bologna-Lazio, quando i padroni di casa vinsero 5 a 0. Nella prima furono chiamati a giustificarsi sotto il settore ospiti Ciro Immobile, Luis Alberto, Mateo Guendouzi e Alessio Romagnoli. A dialogare con loro alcuni vertici del tifo organizzato laziale come Giovanni Valente e Francesco Cuomo (candidato di Fratelli d’Italia per il comune di Roma). Era maggio 2024. Quasi un anno dopo, il 16 marzo 2025, al Dall’Ara il Bologna di Vincenzo Italiano stravince contro la Lazio di Davide Baroni. E ancora una volta la squadra si raduna sotto la curva degli ultrà in trasferta. In quel caso fu l’allenatore a fare da pacere, prendendosi le responsabilità della sconfitta. L’indagine portata avanti dalla Direzione antimafia romana sulle presunte pressioni fatte da gruppi della Nord e calciatori, quindi, stando a quanto riportato dal Domani, si sarebbe arricchita di due nuove testimonianze.