Rai, politica e ultras, ma che c'entra Pino Insegno con Piscitelli "Diabolik"? Nelle chat il favore del conduttore di Reazione a catena che scatenò la shitstorm all'attrice Andreozzi

A quel punto, di tutta risposta, il conduttore e doppiatore gli avrebbe girato subito il numero di telefono della collega. Da quel momento, scrive Nello Trocchia, sarebbe partita una vera e propria campagna d’odio organizzata da Diabolik e dai suoi sodali: “Distruggetela”, scriveva Piscitelli ai suoi. E loro lo hanno fatto: la Andreozzi infatti, venne ricoperta da insulti, minacce e pressioni per giorni. Al punto da scusarsi pubblicamente e ripetutamente anche sulla radio ufficiale della squadra, pur di mettere fine alla shitstorm che le si era riversata addosso. Tra i partecipanti ai danni della Andreozzi, anche anche Paolo Signorelli: nipote dell'omonimo fondatore di Ordine Nuovo, allora portavoce del ministro Lollobrigida, fu poi costretto alle dimissioni proprio quando quelle chat divennero pubbliche. Insegno non ha mai preso parte alla shitstorm, chiarisce Trocchia, ma il “favore” resta documentato: è chiaro, aggiunge inoltre il giornalista, che se decidi di dare quel numero dopo una battuta sgradita in tv, non verrà usato per un chiarimento amichevole. “Fabrizio era un amico”, ha dichiarato mesi fa Insegno a Domani, senza però fornire spiegazioni sul numero ceduto. In passato, l’attore aveva invitato Diabolik ai suoi spettacoli e collaborato con docufilm legati alla tifoseria biancoceleste: “Vieni a teatro? Non so più se puoi uscire, se puoi entrare. Diablo, fammi sapere”, gli scriveva.