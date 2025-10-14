Vi spieghiamo perché Trump ha fermato la guerra di Israele a Gaza ma non quella in Ucraina: c’entrano i soldi, tanti soldi…

Se la pace a Gaza può generare un futuro dorato lo stesso, agli occhi di Trump, non può dirsi per l'Ucraina. C'è stato in realtà un periodo, lo scorso inverno, durante il quale il presidente Usa aveva sondato a fondo la possibilità di mediare un accordo tra Putin e Zelensky, un accordo consistente nel congelamento delle ostilità in cambio di garanzie a entrambi le parti, e con Washington a intascare qualche centinaio di miliardi di dollari di terre rare, ossia litio, lantanio, cerio, neodimio, berillo, che affollano il sottosuolo ucraino e che sono fondamentali per sviluppare una vasta gamma di tecnologie moderne. Zelensky, come avrebbe ribadito qualche mese più tardi alla Casa Bianca, ha però un'altra concezione di negoziati che non include la parola “affari”. Dall'altro, come Trump ha capito incontrando Putin in Alaska, nemmeno il capo del Cremlino ha voglia di perdere tempo in promesse poco chiare. E allora? Niente da fare: per Trump la pace in Ucraina non porta vantaggi. Anche perché Mosca si è legata a doppia mandata con la Cina. Il Cremlino ha firmato ogni accordo economico possibile con Xi Jinping e avrebbe ben poco da offrire a Trump in cambio di una conveniente mediazione. Una pace senza affari? Questo elemento non piace a Donald Trump...