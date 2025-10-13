Consiglio per la Pace? No. Consiglio per la "Ricostruzione". Ha vinto il Capitalismo

Dice: ma cosa è che non ti piace in questa pace? E chi ha detto che non mi piace?. Certo che mi piace, a chi non piace la pace? Chi sono io per contraddire le aspiranti Miss Italia. La sto solo raccontando, questa pace che piace alla gente che non mi piace, per quella che è: una “pax oeconomica”, che farà i ricchi ancora più ricchi e tutti coloro che sono stati bombardati dai ricchi (ci metto anche Hamas, tra i ricchi, le armi costano e le creste i capoccia delle guerre e del terrorismo la fanno, uh se la fanno) li farà schiavi. Perché questa è la realtà: vivi ma schiavi. E’ su questo che si fonda la pace economica del Disastro, sulla domanda: “Cosa preferisci, vivo e schiavo, o morto?”. Adesso, prima di criticarmi (non che la cosa mi interessi, la realtà è questa al di là della vostra opinione e figuratevi della mia) ascoltatemi: non credete mica che questa descrizione della realtà come orrore sia lontana dalle vostre vite “pacifiche” nei condomini delle periferie di tutta Italia? Alzarvi al mattino, lavorare, tornare a casa, due settimane di ferie l’anno, mentre i vostri datori di lavoro, privati con le loro supercar, o statali, con le loro carriere politiche e i loro stipendi, non vi fa “fattualmente” schiavi? Di più: schiavi e contenti, come una volta si diceva dei "cornuti". Avete davvero pensato che potevate lavorare, mettere i soldi da parte, e poi diventare imprenditori voi stessi? Sì, forse per un tempo il capitalismo ve lo ha fatto credere. Oggi quella speranza disattesa si riversa sui reel dei social che vi promettono un reddito passivo, “passivo”, perché questo sei, caro il mio lavoratore rappresentato dal sindacato: una passivona! E così, le popolazioni bombardate, amputate, orfanizzate, sfollate, stuprate, con la pace diventeranno schiave. Sulle macerie già pronte per le ruspe di Gaza sorgeranno hotel, campi da golf, il Trump Bitch Resort (ah, si scrive “beach”, è stato il t9), ristoranti gourmet, aperiRPG. E alle popolazioni non resterà che un radioso futuro economico come cameriere nei grand hotel, lavapiatti, facchini, donne e uomini delle pulizie, e per le e i più fortunati una carriera della malavita, ché il capitale ha sempre bisogno di killer e di picchiatori e di pusher e di prostitute dai capelli neri e occhi azzurri. Perché questo fa il capitalismo dei Disastri (come ogni altro capitalismo): produce schiavi. Cancella identità, legami familiari, ricordi, affetti, e vi dà in cambio uno stipendio con il quale sopravvivere. Ricordate? Schiavi e vivi, o morti? Volete fare la spesa al supermercato o morire di fame? Dove “morire di fame” non è una metafora, ma la realtà della vita da barboni che vi aspetta se non vi sottomettete al capitalismo.