Siamo stati al funerale di Ornella Vanoni e abbiamo conosciuto una vecchia contessa che però si è messa a cantare Iva Zanicchi

Gli agenti della municipale sbarrano il passo ad un’anziana signora con un sobrissimo cappotto rosso fiammante e una sciarpa di visone nera, un cappellino nero a tesa corta con corona d’oro, orecchini d’oro, tutta inanellata, accompagnata da una signora che probabilmente è la sua servitrice. A suo dire, è l’ultima contessa della dinastia Giustinian, Francesca, nata Vendramin, quindi due volte contessa. Anche lei, arrivata tardi, non viene fatta entrare nella chiesa di San Marco e rimane in mezzo alla plebe, sotto la pioggia, senza ombrello. “Sono molto fiscali, e non capiscono niente”, commenta sconfitta l’anziana nobildonna che da giovane doveva essere molto bella. “Avevo diciannove anni io, e mi accompagnava mio cugino, il conte Angelo Vendramin, a Verona, a vedere ‘L’idiota’ di Dostojevskij diretto da Strehler e la Ornella ne aveva venticinque, bravissima già allora, molto intensa. Siamo sempre stati in contatto. L’ho vista alla Capannina, alla Bussola, quando c’era ancora la Mina. Ho conosciuto un po’ tutti. La Milva, amica della Iva Zanicchi, che trovo un po’ così, ma ha una voce…”. A questo punto la contessa stupisce tutti e si mette a cantare “Solitudine” - di Iva Zanicchi, appunto - “la mia solitudine, sei tu, la mia rabbia vera sei solo tu, io non so chiedermi il perché, testarda io che amo solo te… la la la… Io dirigo un’orchestra lo sa? Per i poveri, però. Perché del denaro non ho bisogno, e quel che guadagno lo do in beneficenza. La musica illumina la vita, come pure non essere attaccati al denaro. Nudo sei nato senza un euro, e nudo muori. La gente non ci pensa. Re Mida è morto di fame e di sete, nel suo caveau, dove se ne stava ad osservare l’oro. La porta blindata si è chiusa, nessuno se ne è accorto ed è morto”. La rappresentazione, però, viene interrotta da una donna di mezza età che infastidita dalla vanità della contessa chiede un po’ di silenzio, “per non disturbare la concentrazione di tutti verso Ornella”. La contessa acconsente con deferenza alla richiesta e poi con discrezione sussurra “Ubi maior, minor cessat”.