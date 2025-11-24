Prendere a martellate la speranza dei bambini disabili: no, non è un titolo clickbait, è un’Italia sull’orlo della crisi di nervi che attacca Vanni Oddera

Vanni Oddera racconta di aver pensato per la prima volta alla Mototerapia quando si è trovato in un taxi e ha sentito odore di piscio: colpa del tassista, le gambe amputate e un problema di incontinenza. Così, di fatto, dal 2008 Vanni gira l’Italia con amici, collaboratori e appassionati con l’obiettivo di regalare dei momenti di leggerezza ai bambini con disabilità caricandoli sulla moto per fare un giro, dare del gas, magari un’impennata.



Ha fatto la sua cosa a migliaia di eventi, l’ha fatto nella sua casa in campagna e negli ospedali, primo tra tutti il Gaslini di Genova, viaggiando per le corsie con una moto elettrica assieme a bambini a cui magari correva dietro un’infermiera con le flebo. Momenti che a vederli, anche soltanto in foto, ti caricano di un’energia gigantesca. Che poi è il motivo per cui Vanni Oddera è andato avanti, si è migliorato e ha coinvolto sempre più persone: quelle sensazioni lì diventano quasi una droga, perché per i bambini che aiuti diventi il supereroe che la Marvel non potrà mai dare loro.