La famiglia nel bosco ha ragione: la città impoverisce. E la retorica della sinistra (alla Raimo su Domani) ci rende schiavi

Perché è strana, la Sinistra. Strana come Christian Raimo. Perché il mio caro Marx aveva detto: “Rompetegli il culo, al Capitale e a quello Stato che è anche lui al servizio del Capitale con le leggi sulla retribuzione del plusvalore.” O no?

E invece adesso abbiamo una Sinistra e un Christian Raimo che blaterano cercando di convincerci che quella famiglia – che manco è italiana – doveva, dico doveva, voce del verbo “dovere”, mettersi al servizio degli altri, colpevole, la famiglia nel bosco, di “pensare ai propri figli e non ai figli degli altri”, quelli che se ne stanno davanti al cellulare il giorno intero, o quelli, tipo, che scrivono su il Domani, fondato da un capitalista. O no?

Che brutto, il bosco, per questa Sinistra: non vorremo mica togliere braccia e tasse e mutuo e bollette e affitti da pagare? Non vorremmo mica togliere braccia schiave a vita solo perché hanno avuto la sventura di figliare, e i figli vanno messi nel circuito scolastico per poi laurearsi, figliare, chiedere a un direttore di banca un mutuo e poi tac, essere nel Sistema a vita.

Questa non è “sinistra non marxista”, questa è “sinistra antimarxista”, sinistra pro-Capitale, sinistra sindacale sempre pronta a trovare un accordo coi padroni.