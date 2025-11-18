La discesa infelice di Amadeus: da re della discografia e di Sanremo a La Corrida sul Nove (che nessuno considera veramente)

Nella passata stagione, era ancora viva la curiosità di vedere Amadeus all'opera nella nuova rete: è durata poco. L'access di Chissà chi è, acquistato il format dalla Rai, non ha avuto seguito; il talent show Like a Star, per quanto fosse un format godibile, si è concluso senza colpo ferire. Si è assestato, ma al ribasso, l'access con The Cage: nella partita degli ascolti dell'access prime time, Amadeus non è riuscito a toccare palla. Prima perché durante l'estate, il periodo in cui avrebbe dovuto trovare il suo pubblico, Mediaset ha deciso di accendere La Ruota della Fortuna, poi perché l'attenzione è tutta finita sullo scontro tra i pacchi e il game show di Canale 5. Nel frattempo, in questo quadro generale, è appassita pure La Corrida: cioè l'unico show che aveva ottenuto risultati interessanti.

Neanche Nove ci crede più: ha un contratto multiminario in affanno e lo lascia senza nemmeno un'ospitata di lancio dal collega Fabio Fazio. E così il soldato Amedeo Sebastiani se ne sta lì, ad agonizzare solo in trincea, mentre guarda da lontano il nemico che continua a battersi sul campo.