Questa Ducati senza Marc Marquez mostra tutta la sua debolezza? No, più che l’assenza dello spagnolo pesa la Dorna [VIDEO]

Se Ducati ha perso il suo dominio è principalmente per via delle concessioni, delle due moto in meno e, più in generale, del volere di Dorna, che sta facendo l’impossibile per restituirci un campionato equilibrato: fuoriclasse per ogni costruttore, moto sempre più simili tra loro e team satellite che verranno praticamente aboliti, sulla falsariga della Formula 1. Il tutto per regalare più spettacolo, un processo che nessuno, tantomeno Ducati, può fermare.



Detto questo a Borgo Panigale possono comunque farsi scudo con qualche buona notizia, perché magari è vero che Marc Marquez è un accentratore, che è pericoloso e che andrebbe forte anche con un trattore (citando il suo compagno di squadra) ma è pur sempre Marc Marquez, specialmente ora che ha vinto il suo 9° mondiale. Che vuol dire? Gli altri si avvicineranno anche, eppure in questo momento Ducati può permettersi di lavorare già in ottica 2027 e di vincere lo stesso perché Marc ha il talento per riuscirci. Poi con il nuovo regolamento e le 850cc si vedrà, il motorsport è fatto di cicli e prima o poi anche quello Ducati avrà una fine. Quindi sì, Ducati è più in difficoltà rispetto all’anno scorso, ma più che dalle scelte manageriali questo dipende dal normale andare delle cose. Quello che resta a noi è una sfida in casa, con Aprilia che sembra sempre più vicina a prendere la leadership. Con un Jorge Martín in forma forse possono avere un’opportunità.