Le parole di Davide Tardozzi su Pecco Bagnaia? Doverose, perché il vero problema di Ducati può essere Marc Marquez

Tanto che a Sepang, secondo le indiscrezioni che circolano, quelli di Borgo Panigale, in accordo con Pecco, potrebbero tentare una strada che Bagnaia indica da sempre e che, invece, è rimasta inesplorata in questo 2025 per cercare di fargli sentire la Desmosedici come “la sua Desmosedici”. Una sorta di “Motegi atto secondo”, quindi, ma più strutturato. E lo stesso Davide Tardozzi, proprio nell’intervista in cui ha più volte ribadito che tra Ducati e Pecco non ci sono spaccature, ha anche lasciato intendere che dietro le indiscrezioni potrebbe esserci una concreta verità.

“Non ci sono disaccordi tra noi – ha infatti detto Tardozzi - abbiamo parlato in modo costruttivo dopo la gara su cosa fare a Sepang e abbiamo alcune idee. Sì, abbiamo alcune idee che Gigi Dall'Igna e Riccardo Savin, il responsabile telai di Ducati Corse, che è una persona molto capace, studieranno nei prossimi giorni. Penso che proveremo qualcosa per la Malesia: non so se troveremo una soluzione, ma ho sempre grande fiducia nei nostri tecnici e in Pecco. La nostra unica preoccupazione è aiutare Pecco, sappiamo perfettamente che la concorrenza è agguerrita, che Aprilia e gli altri marchi sono cresciuti, ma la nostra priorità è assolutamente Pecco”. Non solo aiutarlo, ma anche fare in modo – proprio aiutando Pecco – che l’impressionante forza contrattuale che può avere Marc Marquez adesso, a pochi mesi da quando si comincerà a discutere un eventuale rinnovo, possa essere un pochino ridimensionata, così da non andare alla trattativa direttamente a braccia alzate.