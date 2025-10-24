In Messico Piastri alza la voce, nel weekend della verità: “Sono in grado di vincere il campionato”. E Verstappen? Gli risponde parlando di pressione: “Per me è positiva”

E sul rientro di Max, protagonista assoluto delle ultime gare, ha spiegato: “Non è una cosa a cui penso, in realtà. È vero che negli ultimi anni è stato molto costante. È sempre stato forte, non si può negare. Però per quanto mi riguarda non c’è alcun beneficio nel preoccuparmi su questo. Quello che mi aiuterà a vincere questo campionato è cercare di trarre il meglio da me stesso, dalla vettura e dal team. Preoccuparmi di qualcun altro distoglierebbe la mia attenzione da quello che è sotto il mio controllo. Lui c’è ed è nella lotta, ma non cambia il modo in cui approccerò le gare”.

L'olandese lo ha sorpreso, al contrario di quanto affermato nei giorni scorsi dal team principal della McLaren, Andrea Stella: “Pensavo che la lotta sarebbe stata tra me e Lando, come tutti del resto. Tuttavia, lo stato di forma che ha dimostrato Max da Monza in avanti è stato sorprendente. C’erano stati dei lampi a inizio stagione, ma c’erano stati anche dei grossi cali. Avere quella costanza da parte loro è stata una sorpresa. Sicuramente hanno continuato a lavorare sulla macchina cercando di migliorarla. Non è una sorpresa enorme, però penso che il suo rientro in lotta sia arrivato più rapidamente di quello che ci si potesse aspettare”.