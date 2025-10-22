Max Verstappen attacca e McLaren rischia grosso in questo 2025? A Woking lo sanno, ma si continua a parlare di principi da rispettare

È il momento più delicato dell’intera stagione, quello della verità: se a Città del Messico Max vince ancora, a prescindere dai distacchi l’equilibrio cambierà, forse definitivamente. Un colpo a cui sarebbe difficile rispondere, con una pressione alle stelle non solo sui due piloti, ma su tutta la squadra. E in McLaren ne sono pienamente consapevoli nonostante continuino ad andare per la propria strada, seguendo quei principi di parità che più volte sono stati decantati e su cui, riflettendo sul campionato in palio, Zak Brown è tornato a parlare guardando al passato: “Nel 2007 avevamo due piloti a pari punti e Kimi (Raikkonen, ndr) li ha battuti per pochissimo”, ha spiegato l’amministratore delegato del team al Daily Mail, rispondendo anche a chi ha dubitato della gestione di Norris e Piastri fatta finora, specie dopo il caos di Monza legato a un ordine di scuderia difficile da comprendere a pieno.

“È così che la McLaren vuole correre. Vogliamo avere due piloti in grado di vincere il campionato. Quando corri con un primo e un secondo pilota capita che il Mondiale costruttori venga compromesso. Nella nostra situazione attuale daremo ad entrambi i piloti la possibilità di provare a vincere il Mondiale piloti anche se questo comporta dei rischi come nel 2007. Ma ne siamo tutti consapevoli e preparati”.