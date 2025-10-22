Sinner, una racchetta d’oro a Riyad, 6 milioni di incasso e “no” alla Coppa Davis: ma la maglia azzurra, in tutto questo, che valore ha?

Sinner è stato in campo per meno di tre ore e mezzo a Riyad. Un tempo che gli è valso 6 milioni di dollari e una racchetta d’oro. Certo, le partite vanno vinte. E Jannik lo ha fatto, con l’autorevolezza del campione, sia contro Stefanos Tsitsipas che contro Carlos Alcaraz in finale. I primi due del ranking si sono già dati appuntamento alle Finals. Tempo qualche giorno, Sinner torna in Italia, riposo, allenamento e a letto presto. Poi la dichiarazione di Filippo Volandri: Jannik “non ha dato la sua disponibilità per la Coppa Davis”, che si giocherà a Bologna il prossimo novembre. Niente three-peat per l’altoatesino, dunque. Già l’anno scorso c’era stato un ripensamento (per fortuna) e l’Italia ha poi vinto il titolo per la seconda volta di fila. Quest’anno, a meno di cambi di copione, l’azzurro non ci sarà. Peccato, menomale, chissenefrega: queste, fondamentalmente, le tre possibili reazioni alla notizia. Peccato perché l’intera Nazione lo aspetta, quasi lo brama, si aspetta di sapere cosa mangerà prima del match (e che sia qualcosa di digeribile). E poi la passione, il senso di appartenenza: dove sono? Non c’è solo il ranking, lo sport è molto di più. Qualcuno, magari i più attenti alla salute del tennista e alla possibilità di riprendere la prima posizione in classifica, dicono menomale, razionalmente convinti che il “no” fosse la scelta giusta da fare. In fondo Jannik l’ha già vinta due volte, cos’altro deve dimostrare? I chissenefrega (pochissimi), invece, sono solo i chissenefrega. Al massimo il principio di fondo del menefreghismo potrebbe essere qualcosa tipo: l’Italia è l’Italia, pure senza Sinner, se ne torni in Arabia.