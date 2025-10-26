Giusto correre in MotoGP dopo il tremendo incidente tra José Antonio Rueda e Noah Dettwiler a Sepang? Vi prego, facciamoci la domanda giusta

Difficile non pensare a Jason Dupasquier per età, storia e categoria, difficile non pensare a Daijiro Kato quando si cerca un po’ di conforto pensando al fatto che Noah ha raggiunto l’ospedale, a Doriano Romboni che ci ha lasciati in controtempo, senza un momento solenne, una gara da vincere. A Marco Simoncelli che quattordici anni fa se n’è andato proprio lì, sul Sepang International Circuit. In ogni caso è durissima. In ogni caso la sera, quando le moto sono spente da un pezzo e qualcuno le ha già caricate dentro casse metalliche, mentre i giornalisti lasciano il circuito e i piloti tornano in hotel, il pensiero torna lì, a chi in hotel stasera non torna.



Viene da pensare alla situazione che è straniante per quanto brutta, ai piloti che non avrebbero voluto correre. Lo ha scritto Alex Rins, lo hanno detto Pecco Bagnaia e tanti altri. Ed è vero che viene da chiedersi se sia stato giusto correre lo stesso, se si è fatto tutto il possibile per evitare una sciagura come questa, se il motociclismo smetterà mai di essere pericoloso.



Viviamo tempi in cui la gente sceglie il bianco o il nero, sì o no, questo o quello. Viviamo tempi divisivi. Stasera ci scontriamo, un esercito avrebbe voluto farli correre e l’altro no. Eppure la scissione da fare, se proprio non possiamo fare a meno di dare sfogo al nostro istinto secessionista, è un’altra: c’è chi rischia la vita facendo il proprio lavoro e chi no. C’è chi scrive regolamenti, sentenze, articoli, storie e chi, invece, corre appeso a due manopole che sono le corna di un drago. La domanda giusta parte da qui, da chi siamo, di quale dei due schieramenti facciamo parte. È importante ricordarci da che parte della storia siamo noi prima di giudicare gli altri, altrimenti suona un po’ come quel film tragicomico degli anni Settanta, Armiamoci e partite. Meglio di no, meglio pensare a Noah e alla sua gente, meglio ricordarci tutte le volte che possiamo quanto il motociclismo possa essere, con grande disinvoltura e una straordinaria durezza, molto più di uno sport.