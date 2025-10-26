Il cinico dubbio su Ducati a Sepang? Un foro piccolissimo sulla gomma di Pecco Bagnaia “ha coperto” un errore che piccolo non è

Oltre la sfortuna, dunque, nel box Ducati pesa il dubbio (forse la consapevolezza) di un errore dentro una domenica che invece doveva essere di rinascita. Con in più anche la beffa di una classifica generale che vede di nuovo al terzo posto Marco Bezzecchi a due soli fine settimana dall’ultimo atto di questo maledetto (per quanto riguarda il lato Bagnaia) 2025. "Abbiamo trovato una foratura al centro della gomma posteriore – ha detto il responsabile del racing di Michelin, Pero Taramasso, parlando a Sky - C'era un buco, probabilmente causato da un pezzo di carbonio”. Ma è, appunto, solo l’ultima cosa che è successa e che adesso rischia di far passare in secondo piano valutazioni che invece vanno fatte comunque.

“In primis – ha poi concluso Bagnaia parlando a Sky - il mio pensiero va a Antonio Rueda e Noah Dettwiler, che sicuramente non se la stanno passando bene dopo il terribile incidente di questa mattina. Iniziare la giornata così non è il migliore dei modi: pensare che dei ragazzini della Moto3 debbano partire per una gara Sprint di dieci giri dopo aver visto un incidente del genere non è la migliore delle situazioni secondo me. Ti rendi conto che i problemi di tutti i giorni passano in secondo piano, come il mio. Qua abbiamo avuto varie sfortune e una foratura al dodicesimo giro. Pensavo di non essere riuscito a gestire bene la gomma dietro perchè di colpo ho iniziato a sentire meno grip. Purtroppo sono le gare. Quando mi sono fermato, la pressione era a 0.6: non era più possibile neanche provarci. Tutto sommato, però, abbiamo fatto un bel lavoro, ma non siamo riusciti a chiuderlo nel migliore dei modi. Oggi eravamo in lotta: riuscivo a staccare abbastanza forte e a difendermi bene da Acosta. Questo weekend è stato positivo per diverse situazioni, cercheremo di portare avanti questo lavoro a Portimao, dove ci sarà bisogno di tanta stabilità".