È "the revenant" o c'è altro? Pecco Bagnaia fa il Marc Marquez e domina il sabato di Sepang davanti ai Gresini (che fanno festa con Dall’Igna)

“Certo che sono felice – ha detto il 63 nell’intervista a caldo del parco chiuso, dopo aver sussurrato a qualcuno dei suoi di aver anche fatto i conti con un problema all’abbassatore – anche il team si merita davvero questo risultato: soffro io, ma soffrono anche loro. Non è facile, nulla è chiaro. Dalle difficoltà a essere così competitivi. Dobbiamo capire cosa è successo, non penso che si sia mai vista una situazione del genere. Dobbiamo capire cosa sta succedendo e continuare a lavorare come questo fine settimana. Sto provando qualcosa di nuovo che mi dà più feeling con la moto”.

“E’ stato veramente bravo” – ha detto Gigi Dall’Igna, riferendosi a Bagnaia, prima di raggiungere di corsa il box del Team Gresini, dove nel frattempo era già cominciata una festa grazie al secondo posto di Alex Marquez, che così è matematicamente vicecampione del mondo, e grazie al terzo posto di Fermin Aldeguer, che così è matematicamente rookie dell’anno. Per quest’ultimo, tra l’azzurro Gresini e il rosa delle maglie che nel suo box hanno sfoggiato per celebrare il successo, c’è stato anche il giallo, visto che subito dopo la bandiera a scacchi è arrivata la comunicazione di accertamenti per valutare la regolarità della pressione gomme. “Essere rookie dell'anno – ha commentato Aldeguer - era uno degli obiettivi di questa stagione. Oggi ce l'abbiamo fatta, eravamo molto vicini già in Australia, ma la gara non è andata bene. Sono felice di questa posizione. Oggi è stata una Sprint folle, anche per la pressione dell'anteriore. Io ho cercato di metterci tutto, ho pensato che fosse un problema di elettronica, non so se sarà confermato. Intanto grazie a tutti, alla famiglia, a Ducati, alla squadra”.