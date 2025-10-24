Ducati risolve il chiacchiericcio nel capriccioso venerdì di Sepang, ma non i guai: la prima è solo sesta e Pecco è in Q1. Soffrono anche il Bez e le Aprilia…

In effetti è stata una giornata strana, in cui il meteo ci ha messo del suo con la pioggia che ha interrotto entrambe le sessioni, spezzando il lavoro nei box e rendendo insidioso l’asfalto. Ma sono state, appunto, condizioni comuni a tutti. Anche a quel Pedro Acosta che ha trovato il giro perfetto, centrando il miglior crono di giornata proprio negli ultimissimi secondi, o a quel Johann Zarco che, con la Honda satellite di Lucio Cecchinello, gli si è piazzato appena dietro. Bene anche Jack Miller, dopo tante cadute e diverse noie, con l’australiano che ha centrato il terzo tempo di giornata lasciando fuori dalla top 3 la Honda ufficiale di Joan Mir. Sì, sembra quasi una griglia invertita, con nessuno di quelli abitualmente davanti che sono riusciti a stare davanti.

Non ce l’ha fatta neanche Fabio Quartararo, comunque quinto e con tanto di commento sarcastico: “la verità è che posso divertirmi solo nei time attack”. Un modo, quello del pilota francese, per spegnere gli entusiasmi e spiegare che no, la sua M1 non ha le caratteristiche che servono per sognare in grande. L’eventuale pioggia potrebbe aiutare, con Quartararo che, comunque, è sembrato più preoccupato dei tempi del collaudatore Augusto Fernandez, che a Sepang sta portando in pista la M1 col motore V4 che sarà la moto con cui Yamaha correrà nella prossima stagione, che dei risultati che si potranno effettivamente fare in questo fine settimana. Una KTM, quindi, due Honda e due Yamaha in top5, con le prime due Ducati che, come già detto, sono quelle di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre a chiudere la top 10 ci hanno pensato un sorprendente Pol Espargarò, ottavo da collaudatore, Alex Marquez nono con un paio crash in giornata, e Alex Rins con l’altra Yamaha ufficiale.