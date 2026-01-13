Strage di Crans Montana: che c'entra Jacques Moretti col "colpo del secolo" da 30milioni? O è una suggestione o la storia de LeConstellaction si fa inquietante

Delle condanne e dell’impero immobiliare (da circa 20 milioni di franchi) sorto quasi dal nulla dei coniugi Moretti si è parlato in un precedente articolo, ma è qui interessante evidenziare come un membro della famiglia Filippeddu, per altro, sia stato accusato di estorsione insieme ad alcuni sostenitori del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica e della Cuncolta Naziunalista, partito a cui erano molto vicini alcuni zii materni di Jacques Moretti. Personaggio dai contorni ambigui, Jacques Moretti, dato che uno dei suoi stretti collaboratori sarebbe un certo René Pascal C (sarà forse un Casanova?). Questo misterioso individuo di cui non viene menzionato il cognome, nel rapporto dei servizi segreti francesi sulla criminalità organizzata, risulta quale membro del clan Sisti, una branca operativa della Brise de Mer, appunto. Banda, quella della Brise de Mer che tra i suoi membri storici vanta un certo Joseph Moretti. Tornando a René Pascal C., però, va ricordato che nel 2018 ha fondato una società di investimento a Ghisonaccia, la città natale di Jacques Moretti e la gestisce insieme a Bruno C., sposato con la zia di Jacques. Gira e rigira in Corsica ci si conosce tutti e chissà che la notizia dell’incendio di capodanno, oltre al clamore per la tragedia senza precedenti delle troppe e troppo giovani vittime, non abbia fatto saltare sulla sedia più di qualche vecchio lupo della Brise de Mer. Chissà.