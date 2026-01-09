Strage di Crans Montana: manette per Jacques Moretti e domiciliari per la moglie. La Bentley da 300k dopo la condanna in Francia, Le Constellation e tutto quello che non torna

Ad oggi Jacques Moretti, 49 anni, sposato con Jessica 39 anni, è comproprietario al 50% di quattro società in Svizzera: Le Constellation, il locale della strage di Capodanno acquisito nel 2015, Le Senso, pub aperto nel 2020, Le Vieux Chalet e Le Constel, società fondata nel 2022. Jessica possiede inoltre una società individuale a Cannes per la gestione e l'affitto di immobili. Come l’edificazione di questo piccolo impero sia stato possibile rimane un mistero che gli inquirenti dovranno per forza risolvere. I Moretti a Crans Montana nel giro di davvero poco tempo hanno effettuato investimenti superiori a 20 milioni di franchi senza alcun ricorso a finanziamenti bancari e senza alcuna ipoteca registrata. Già questo dovrebbe essere sufficiente come motivazione giuridica per procedere al sequestro dei beni dei coniugi ad oggi indagati per la strage della notte di San Silvestro. Un sequestro che in Svizzera è possibile, previa motivazione, anche prima delle indagini preliminari, a differenza di quanto previsto dall’ordinamento giuridico italiano. Eppure le autorità svizzere nei giorni immediatamente successivi alla strage non hanno ritenuto di arrestare i due coniugi nonostante la gravità dei reati ipotizzati, ovvero, omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e incendio colposo. Questi sono tutti dubbi giustamente sollevati dall’avvocato delle famiglie di due delle vittime, Sébastien Fanti. In molti hanno peraltro insinuato che le stesse autorità vallesi abbiano in qualche modo dato priorità alla tutela degli indagati rispetto alla raccolta rapida delle prove, che secondo il codice di Procedura penale svizzero, a differenza dell’ordinamento italiano, come si accennava, è possibile. Inoltre, va anche spiegato un po’ il contesto. Una casa a Crans-Montana è d’obbligo per l’alta borghesia parigina e del nord Italia. Non è un mercato immobiliare facilmente accessibile. Eppure i Moretti a quanto pare ce l’hanno fatta, addirittura in uno dei momenti più difficili, quello del Covid. Dal primo bar aperto a Bonifacio, in Corsica, nel 2020 arrivano ad acquistare Le Constel dal vecchio proprietario, Julien Beytrison, poi un bello chalet a Lens da quasi 300 metri quadri per un valore stimato di 820 mila franchi svizzeri. Ed è dal 2020 che a Crans-Montana c’è puzza di bruciato, anche se non era scoppiato ancora nessun incendio, dato che proprio dopo questa compravendita si interrompono i controlli di sicurezza da parte del comune. Poi, i Moretti, che nel frattempo iniziano a girare per la piccola Crans-Montana a bordo di una costosa Bentley da 300 mila euro, aprono un ristorante di hamburger nel centro dell’esclusivo borgo del Canton Vallese. Nel 2023 inaugurano la pensione Le Vieux Chalet a Lens. L’anno seguente un altro chalet da 501 metri quadrati per appena 410 mila franchi svizzeri. La cosa interessante e anche abbastanza inquietante è che tutti questi immobili sono stati oggetto di mega-ristrutturazioni effettuate da ditte non locali e con licenze edilizie d’urgenza e stranamente i cantieri, ad oggi non sono ancora stati smantellati. Davanti a questi edifici, poi, riportano gli inviati ed i cronisti sul posto, sono parcheggiati altri costosi suv accanto alla ormai tristemente nota Bentley. Uno dei tanti motivi che hanno alimentato la diffidenza degli abitanti di Crans-Montana, che a quanto pare, boicottavano i locali dei Moretti. Questo evidentemente non vale per i 400 giovani che si trovavano in quel maledetto sottoscala.