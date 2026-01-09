Mattarella a Crans Montana e la Meloni in conferenza stampa? Occasioni perse per chiedere “scusa” alle famiglie di Aurora Livoli e del capotreno ucciso a Bologna per lo Stato che non c’è stato

In quei gesti – la rosa deposta, il registro firmato, l’incontro riservato con i medici – lo Stato c’era. C’era nell’emergenza, c’era nella cura, c’era nella responsabilità internazionale. E lo stesso si può dire delle parole pronunciate da Giorgia Meloni nella conferenza stampa di oggi sull’anno di governo: l’Avvocatura dello Stato mobilitata, la promessa solenne alle famiglie di non lasciarle sole, la volontà dichiarata di perseguire ogni responsabilità. Anche qui, sul piano di Crans Montana, l’Italia ha mostrato un volto serio. Presente. Persino esemplare. Eppure sia il viaggio in Svizzera di Sergio Mattarella, sia la conferenza stampa di Giorgia Meloni, sono state anche due grandi occasioni perse per chiedere scusa per quelle volte in cui lo Stato non c’è stato. O è mancato. O ha mancato.

Perché sì, mentre lo Stato si dimostrava capace di esserci oltre confine, dentro i propri confini, più o meno nelle stesse giornate, accadeva l’opposto. Due omicidi hanno squarciato il tessuto civile del Paese non per fatalità, ma per omissione. Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso a Bologna da un uomo che non avrebbe dovuto essere lì: gravato da precedenti, fermato più volte, destinatario di un ordine di allontanamento, noto alle forze dell’ordine come presenza problematica nelle stazioni del Nord Italia. Eppure libero, fino a poter pedinare, colpire, uccidere. E qualche giorno prima a finire ammazzata era stata Aurora Livoli, diciannove anni, assassinata a Milano da Emilio Gabriel Valdez Velazco, due volte espulso, irregolare dal 2019, condannato per violenza sessuale, dichiarato socialmente pericoloso dallo Stato e poi rimesso in circolazione per l’incapacità del sistema di rendere effettivi i propri stessi provvedimenti.