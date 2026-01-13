Ma cosa sono i “bomboloni” di cui parla Lele Mora in “Io sono notizia”? Ecco le ipotesi (ben oltre la pasticceria). E i “maschi alfa” sottomessi?

Qualcuno sui social fa delle ipotesi sul senso reale dei “bomboloni”: “Anche ai più è noto che alcuni utilizzassero favori sessuali in cambio del trampolino di lancio”. Inutile girarci intorno: il pubblico ha recepito le parole di Mora in un senso inequivocabile. Poco dopo in Io sono notizia interviene Costantino Vitagliano, che infatti chiarisce: “Ci ha provato con me, così come ci ha provato con tutti. Solo che io però lo rimettevo al suo posto. Ragazzi ero 115 kg, ti facevo male solo con un braccio. Però parlo per me. Lui ti faceva vedere l’oro. C’era il fidanzato che voleva l’aereo privato e lui lo comprava e lo teneva parcheggiato. Poi c’era il ragazzo che voleva la barca e veniva accontentato, il fidanzato che voleva due ville e Mora partiva e acquistava tutto”. Il favorito del re era, senza dubbio (dice Vitagliano), proprio Corona. The king of paparazzi, invece, ha smentito Mora e ha detto che era lui a comandare. Dove sta la verità non è dato saperlo e nemmeno ci interessa. Ritornando all’etimo di “bomboloni”: l’origine di quella parola la troviamo nel mondo rappresentato da Io sono notizia; il suo sviluppo storico pare invariato: oggi come allora il senso inteso da Mora sembra essere lo stesso. E non riguarda la pasticceria.