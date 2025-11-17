Chiara Ferragni mollata pure dal suo più fedele bodyguard? A Milano si mormora che lei lo starebbe pregando di tornare ma...

Impossibile domandarlo al diretto interessato, com'è logico e legittimo che sia, sentiamo fin da qui il freddo eco di un 'No comment'. O di un gelido 'visualizzato alle'. Un bodyguard di professione è tenuto a rispettare la privacy di ogni cliente, anche dopo il termine della collaborazione. Pensateci: non sarebbe un'ottima pubblicità, a meno che non voglia cambiare mestiere, spifferare gli impicci dei ricchi e famosi per cui ha prestato servizio. E quindi possiamo soltanto affidarci a quel che si dice in città, nella sempre portinaia Milano. Dunque, eccoci qua.

Melidona si sarebbe licenziato da Chiara Ferragni interrompendo propria sponte una collaborazione tanto storica quanto fedelissima addirittura 'per esasperazione', si mormora. Ce lo raccontano stanco di star dietro all'insalata bionda per tanti motivi che purtroppo o per fortuna ci tocca omettere perché molto personali, riguardo a Chiaretta, e troviamo che ci debba essere un sacrosanto limite al gossip.

A quanto si passaparola nella Milano 'che sa', il nostro 'Fudo' non avrebbe rimpianti anche perché già ingaggiato da una facoltosissima famiglia milanese. Sconsolata, invece, Chiara Ferragni che lo starebbe tempestando di chiamate e messaggi per pregarlo di tornare da lei. In effetti, si ritroverebbe proprio ora, in un momento così complesso causa pandoriche beghe legali, ad aver perso una persona di grande fiducia, un alleato che l'ha accompagnata nel tempo forse fin dagli esordi.Melidona però, pur con umano dispiacere, non avrebbe alcuna intenzione di rientrare all'ovile, di cedere alle lusinghe della 'ex'. Sta bene dove sta ora, lontano da lei e al servizio di nuovi clienti certamente danarosi e ben gentili.

Ultimo croccante e molto chiacchierato dettaglio: può darsi che il nostro 'Fudo' non abbia firmato alcun nda (accordo di non divulgazione, ndr), leggerezza che capita purtroppo spesso a Chiaretta, lei e il suo staff sembrano fare estremo e cieco affidamento sui collaboratori che si chiamano a corte. Ma a questo punto una domanda s'impone: Ferragni starebbe facendo le mosse a terra per riavere Melidona perché le manca davvero un fidato e leale amico o per quello che lui, una volta interrotto il loro rapporto lavorativo, potrebbe spifferare in giro, se davvero non esiste alcun vincolo legale a impedirglielo?

Il racconto dell'ancello sarebbe un libro che, inutile mentire, tutti vorrebbero avere la pregiata chance di leggere, tanto per curiosare nel 'bakstage' dietro alla facciata di gente ricca e famosa. Probabilmente, anche per via del mestiere che Melidona continua a fare, tale squisitezza gossippara non arriverà mai. Peccato o dopotutto chissenefrega?