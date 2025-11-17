Chiara Ferragni mollata pure dal suo più fedele bodyguard? A Milano si mormora che lei lo starebbe pregando di tornare ma...

Nuova grana per Chiara Ferragni? Mentre l'ex regina di Instagram risponde in aula all'accusa di truffa aggravata causa pandoro-gate, a Milano si mormora insistentemente che stia perdendo (altri) pezzi. In particolare, MOW ha colto una voce piuttosto interessante: ma davvero il suo storico e fedelissimo bodyguard Giuseppe 'Fudo' Melidona l'avrebbe di fresco mollata? Così si dice, così riportiamo per amor di rumor. Pare che la guardia del corpo, già campione di jujutsu, le abbia detto addio neglu ultimi tempi. Almeno fino alla scorsa primavera ci risulta che fossero ancora anema e core. Oggi, però, non più. Anzi, lui se ne sarebbe andato addirittura 'per esasperazione', trovando nuovo impiego presso una facoltosissima famiglia meneghina (di cui non facciamo il cognome per ovvi motivi di privacy, ma si tratta di un cognome con la c maiuscola, garantiscono le gole profonde del capoluogo meneghino). Le più comari del 'place to be' spifferano anche di una Chiara Ferragni sconsolatissima che le starebbe tentando tutte per riportarlo alla sua corte. Purtroppo, invano. Che succede?
Il nome di Giuseppe 'Fudo' Melidona non è mai stato di pubblico dominio o al centro di alcun gossip. Perché la riservatezza è prima regola di ogni buon bodyguard, a parte quelli che rimbalzano ai disonori delle cronache perché vengono arrestati o altri guai. Come è capitato a un'altra guardia del corpo dei (furono) Ferragnez, Christian Rosiello. Melidona ci è stato descritto come la quintessenza della persona per bene, un gigante buono, dalla professionalità esemplare. A dirlo è anche il nome che si è scelto: 'Fudo' in giapponese significa "immobile", "irremovibile" o "imperturbabile". Termine che, nelle arti marziali che lui ha praticato da campione medagliato, descrive un concetto molto profondo di stabilità interiore e calma mentale. Ironia della sorte, questo 'irremovibile' stakanovista, dopo anni di fulgido servizio ferragnico, avrebbe perso la pazienza e fatto fagotto mettendo volontariamente fine a un incarico di cui esistono attestazioni social almeno dal 2021 - ma che sarebbe iniziato ancora molto prima.
Il nostro 'Fudo' ha un profilo Instagram privato (a cui siamo comunque riusciti a dare una sbirciata) e, in effetti, pur non essendo un postatore seriale, non pubblica selfie in compagnia di Chiara Ferragni da un bel pezzo. Risulta desaperacido anche sui social dell'insalata bionda, eppure un tempo stavano sempre insieme. Quello che possiamo dirvi è che potrebbe essere presente, per esempio, in questo servizio del fu 'Pomeriggio 5' (maggio scorso), in cui le guardie del corpo di Chiaretta si levano manualmente di torno l'inviato della trasmissione Michel Dessì, vero e proprio spauracchio dei Ferragnez durante e post periodo del regal divorzio. Potreste riconoscere Melidona, per esempio, nell'unico bodyguard che in questo video non muove le mani a differenza degli altri? Forse! In ogni caso, ci fu grande bagarre all'epoca per questa reazione (quasi) collettiva della ferragnica security. Tanto che la ex conduttrice del programma, Myrta Merlino, consigliò in diretta a Chiaretta di 'imparare a tenere a bada i cagnacci'.
Tra le pochissime attestazioni pubbliche del nome di Melidona al fianco di Ferragni, ne abbiamo trovata una dell'estate 2024 in cui la nostra, insieme all'amica pur'essa influencer di grido Veronica Ferraro aveva deciso di perculare, tramite storia Instagram oggi irreperibile (perchè?, ndr), l'impiccionissimo Fabrizio Corona e le sue indiscrezioni sui tradimenti di Fedez. Le due a bordo di un risciò attraversavano il capitolino parco di Villa Borghese, quando si sono lasciate andare allo sfottò contro l'ex re dei paparazzi. Presente, come riportato da ogni sito e testata online, anche 'l'amico fedele' Giuseppe Melidona. Per quanto, ovvio, senza proferi verbo. Il suo nome, comunque, si trova anche in diversi post pubblici legati a collaborazioni, pure internazionali di Chiaretta. La scortava davvero ovunque, perfino in Marocco e in India. Ma poi cos'è successo? Perché il rapporto si sarebbe così irrimediabilmente incrinato?
Impossibile domandarlo al diretto interessato, com'è logico e legittimo che sia, sentiamo fin da qui il freddo eco di un 'No comment'. O di un gelido 'visualizzato alle'. Un bodyguard di professione è tenuto a rispettare la privacy di ogni cliente, anche dopo il termine della collaborazione. Pensateci: non sarebbe un'ottima pubblicità, a meno che non voglia cambiare mestiere, spifferare gli impicci dei ricchi e famosi per cui ha prestato servizio. E quindi possiamo soltanto affidarci a quel che si dice in città, nella sempre portinaia Milano. Dunque, eccoci qua.
Melidona si sarebbe licenziato da Chiara Ferragni interrompendo propria sponte una collaborazione tanto storica quanto fedelissima addirittura 'per esasperazione', si mormora. Ce lo raccontano stanco di star dietro all'insalata bionda per tanti motivi che purtroppo o per fortuna ci tocca omettere perché molto personali, riguardo a Chiaretta, e troviamo che ci debba essere un sacrosanto limite al gossip.
A quanto si passaparola nella Milano 'che sa', il nostro 'Fudo' non avrebbe rimpianti anche perché già ingaggiato da una facoltosissima famiglia milanese. Sconsolata, invece, Chiara Ferragni che lo starebbe tempestando di chiamate e messaggi per pregarlo di tornare da lei. In effetti, si ritroverebbe proprio ora, in un momento così complesso causa pandoriche beghe legali, ad aver perso una persona di grande fiducia, un alleato che l'ha accompagnata nel tempo forse fin dagli esordi.Melidona però, pur con umano dispiacere, non avrebbe alcuna intenzione di rientrare all'ovile, di cedere alle lusinghe della 'ex'. Sta bene dove sta ora, lontano da lei e al servizio di nuovi clienti certamente danarosi e ben gentili.
Ultimo croccante e molto chiacchierato dettaglio: può darsi che il nostro 'Fudo' non abbia firmato alcun nda (accordo di non divulgazione, ndr), leggerezza che capita purtroppo spesso a Chiaretta, lei e il suo staff sembrano fare estremo e cieco affidamento sui collaboratori che si chiamano a corte. Ma a questo punto una domanda s'impone: Ferragni starebbe facendo le mosse a terra per riavere Melidona perché le manca davvero un fidato e leale amico o per quello che lui, una volta interrotto il loro rapporto lavorativo, potrebbe spifferare in giro, se davvero non esiste alcun vincolo legale a impedirglielo?
Il racconto dell'ancello sarebbe un libro che, inutile mentire, tutti vorrebbero avere la pregiata chance di leggere, tanto per curiosare nel 'bakstage' dietro alla facciata di gente ricca e famosa. Probabilmente, anche per via del mestiere che Melidona continua a fare, tale squisitezza gossippara non arriverà mai. Peccato o dopotutto chissenefrega?