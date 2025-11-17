Il governo Meloni aumenta lo stipendio degli statali, ma che senso ha premiare un sistema parassita?

Chi ancora covasse dubbi sulla natura “socialista” del governo Meloni, guardi alla buona volontà del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Non paghi delle tasse sulle banche, sugli affitti brevi, i favori alle caste professionali (tassisti e balneari) che guadagnano non in condizioni di mercato, ora il governo spinge per la firma del nuovo contratto collettivo 2025-2027 per i dipendenti statali. Da qui al 2027 i dipendenti statali riceveranno un aumento del 5,4% dello stipendio, arrivando a circa 158 euro in più in busta paga ogni mese (nell’ultimo anno). Certo, chi negherebbe 160 euro in più a un maestro o un professore? Ma i primi a guadagnarci saranno i 200 mila dipendenti dei ministeri, delle agenzie fiscali. Dell’Inps... Le cosiddette “funzioni centrali”. Per chi ancora fosse restio a definire socialista questo governo, parliamo del più importante aumento in punti percentuale dal 2016. In sintesi, il governo Meloni è stato l’esecutivo che nel corso degli ultimi dieci anni ha aumentato di più le tasse e, parallelamente, gli stipendi dei dipendenti pubblici. Chiunque abbia avuto a che fare con l’Inps o la pubblica amministrazione sa quanto sia inappropriato, per usare un eufemismo, pensare di “premiare” certi (e non tutti) dipendenti pubblici. Se ci metti che nel Paese del “posto fisso” il sistema dell’impiego pubblico è completamente disfunzionale (soprattutto al Sud) e inefficiente, ecco la ricetta perfetta per il fallimento. Non solo economico, ma morale.

Per esempio: i sostenitori degli aumenti agli statali sono certamente sostenitori del sistema della tassazione. Questo è naturale, dal momento che gli stipendi degli statali vengono pagati grazie alle tasse dei cittadini. Ma i dipendenti pubblici non pagano le tasse, se non formalmente. Le tasse sono un prelievo forzoso dalle tasche dell’individuo. I dipendenti non posso fare quasi nulla per impedirlo, poiché questo prelievo avviene direttamente in busta paga. Ma se la busta paga la paga lo Stato con i soldi delle tasse, cos’è che lo Stato trattiene davvero ai dipendenti pubblici? È un circolo vizioso in cui i soldi delle tasse vengono usati per pagare dipendenti pubblici che cedono una parte di questi soldi come “loro tassa”, ma in realtà non stanno dando allo Stato niente che altri dipendenti privati non abbiano già dato.