Ma vi rendete conto che stiamo parlando se Trump abbia fatto una fellatio a Clinton o a un cavallo? La distopia è il nuovo realismo

Se dovessi definire questa epoca la definirei “Blowing Bubba”, dove Bubba sta per Bill Clinton, Blowing sta per succhiare e il “blower” sarebbe Donald Trump. Abbiamo avuto il Medioevo, il Rinascimento, il Moderno, il Postmoderno, ecco adesso siamo nel Blowing Bubba, perché in questo momento, nel mondo “reale” tutti parlano di una e di una sola cosa: ma Donald Trump ha blowato Bill Clinton? Non in senso metaforico, no, proprio alla maniera di Monica Lewinsky, accucciato sotto la scrivania della ribattezzata “Oral Room”, con la capigliatura arancione che fa su e giù. E di certo avere chiamato i Village People e aver ballettato con le mani a fare su e giù sulle note di YMCA non sta giovando al presidente americano, né giova il tentativo di riportare l’attenzione sui rapporti tra Clinton e Jeffrey Epstein (il miliardario ped*filo morto suicida o suicidato in carcere). Forse, per distrarre l’attenzione, ci vorrebbe una bella guerra con molti morti civili.

Tutto nasce da una email tra Epstein e suo fratello Mark. Mark si informa su come stia procedendo la giornata e Jeffrey risponde che va tutto bene e che con lui c’è anche Steve Bannon, al che Mark replica: “Ask him if Putin has the photos of Trump blowing Bubba?”, ossia “chiedigli se Putin ha le foto di Trump che succhia Bubba”, e Bubba sarebbe stato Bill Clinton o più specificatamente il membro di Clinton. Questa email è stata resa pubblica e adesso il dibattito del mondo “reale” è se sia giusto tenere Trump, un pomp*naro (al maschile si può?), alla guida dell’America o metterlo sotto impeachment per succhiata data e non ricevuta, come con Clinton.