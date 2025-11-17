Internazionale ha pubblicato un libro di Knausgard che fa un reportage sulla tecnologia. E che dimostra che ci ha fot*uto il cervello

Karl Ove Knausgard non ha scritto un saggio tecnico e, a dire il vero, neppure un nuovo libro. La realtà è molto più semplice: L'incantesimo della tecnologia è la rivisitazione, sotto forma di libro, di un articolo long form realizzato dallo scrittore norvegese per Harper's Magazine nel giugno 2025 e ora tradotto e pubblicato in Italia da Internazionale. Ok, ma perché questo volumetto ha attirato la nostra attenzione? Ci troviamo di fronte a un reportage che affronta la domanda che tutti rimandano da anni: che cos'è davvero la tecnologia? Non i gadget, non i social, non l'intelligenza artificiale, ma proprio la struttura profonda che fa funzionare il digitale, e che ormai regola ogni gesto delle nostre giornate. Per capirla, Knausgard parte da un episodio quasi mitologico: il suo primo incontro da bambino con un computer artigianale, una scatola metallica dal monitor verde che sembrava viva. È lì che capisce ciò che il resto del mondo scoprirà molto dopo: la tecnologia non è solo uno strumento, ma un modo alternativo di percepire la realtà, un linguaggio che traduce il mondo in numeri e ci restituisce un riflesso che sembra più chiaro dell'originale.