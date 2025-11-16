Esistono pecore gay e producono lana omosessuale: l’ultima collezione arrivata da Grindr dedicata a motociclisti e rockstar LGBT

Un designer di successo, Michael Schmidt, l’app per incontri Grindr e la lana delle pecore gay della Rainbow Wool – una fattoria che alleva solo pecore omosessuali, di proprietà di Michael Stücke, pastore e membro dell'associazione degli allevatori gay – hanno creato la prima collezione di moda chiamata “I Wool Survive”, destinata a sensibilizzare le persone sui pregiudizi contro le pecore omosessuali. Ne ha dato notizia il New York Times.

Il dieci per cento delle pecore è infatti gay, e questo vuol dire che un montone su dieci, invece di fare il proprio lavoro per aumentare il volume d’affari degli allevatori, non guarda le pecore, ma ascolta Gloria Gaynor e si anfratta con l’altro dieci per cento dei montoni omosessuali. Per questo motivo molti vengono mandati al macello. Ed è qui che nasce l’idea del pastore Stücke: adottare i montoni favolosi e destinarli alla produzione di lana. La notizia è circolata l’anno scorso, e c’è anche la possibilità di adottare a distanza una di queste pecore. Ma adesso c’è un passo ulteriore.

Grindr, alla notizia, ha giustamente drizzato gli smartphone, ha coinvolto Schmidt – designer per Chrome Hearts – e il 13 novembre, a New York, è stata presentata la prima collezione interamente cucita con la lana della fattoria Rainbow Wool: 37 pezzi tra camicie, maglie, pantaloni e – genialata! – “accessori per microfoni”. A buon intenditor di pecore gay poche parole.

La collezione è ispirata, scrive Esquire, “a personaggi tradizionalmente omosessuali come il motociclista o la rockstar”.