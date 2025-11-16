Reportage da Parigi. Ci siamo andati e abbiamo scoperto che nonostante Macron (e come viene raccontato in Italia) la Francia ci fa il cu*o

E che dire dell'economia? L'aspetto più emblematico, per citare il buon Silvio Berlusconi, è che a Parigi non solo “i ristoranti sono sempre pieni”, sono pieni anche all'esterno vista la fila incessante di persone che attendono di entrare nei locali più rinomati della capitale. Nessuno vuole fare i conti in tasca ai parisien, ma pare di vedere che comprano, investono in cultura, leggono, si formano un'opinione raffinata e alimentano i giri del motore economico di un Paese che può ancora contare su colossi globali, gli unici forse in Europa, insieme agli inglesi, a tenere testa allo strapotere statunitense e cinese. Hai voglia a dire che l'Italia è cresciuta più della Francia. Se prendiamo lo spaccato economico che ci interessa, allora sì, è vero, ma se guardiamo l'intero quadro otteniamo un contesto pietoso. Il pil pro capite della Francia nel 2024 si è attestato intorno ai 45.000 euro, mentre quello italiano è arrivato a 35.000 euro, a testimonianza di una capacità di spesa media più elevata e di una maggiore resilienza del mercato del lavoro francese. Anche gli stipendi medi riflettono questo divario: un lavoratore francese guadagna in media circa 2.500 euro al mese, contro i circa 1.900 euro di un italiano, confermando come il tessuto economico parigino e francese offra più opportunità di consumo e investimento. E Macron? C'è chi fa giustamente notare che soffre di manie di eccessiva grandezza, che la sua popolarità sia in calo e che sta sbagliando tutto. Parigi però continua a brillare. E la Francia a farci il cu*o. Che ci piaccia o meno.