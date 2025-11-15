'Call my Agent', 'Dix pour cent' come da titolo del meraviglioso e inarrivabile originale francese, è una serie che non ha più niente da dire. Nè da sfottere, purtroppo. Eppure, il concept di base risulta molto semplice: le risorse di un'agenzia per attori cinematografici di primo piano devono cercare di star dietro alle follie e ai capricci dei clienti, cercando di impedire che le loro mattane mandino all'aria progetti importanti in cui potrebbero essere coinvolti (o già lo sono). Grandi nomi del calibro di Monica Bellucci, Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg e Sigourney Weaver hanno preso parte alle puntate dei nostri cugini d'Oltralpe, facendosi prendere in giro con gran divertimento (da parte di tutti). E facendosi prendere in giro proprio su quelli che sono (falsi?) miti sul loro conto, ogni episodio è ad personam, cucito addosso al famoso che ospita e percula. Così come per tutti gli altri protagonisti vip delle quattro stagioni di 'Dix pour cent'.

Bene, in questo senso, la versione italiana era partita già maluccio, limitandosi a tradurre (e poco più) le sceneggiature originali per ficcare attori nostrani in situazioni paradossali e ridicole, sì, ma che poco o nulla avevano a che fare col loro personaggio pubblico. Nella italiota stagione d'esordio, si salva soltanto l'episodio con Paolo Sorrentino e il suo monologo riguardo all'"entusiasmo immotivato". Anche perché è l'unica puntata che si discosta al 100 % dall'originale francese, che evita il pedestre copia e incolla. Giunta alla terza stagione, appena sbarcata su Sky, la serie sigla il proprio epitaffio già con le prime due puntate: non è più un simpatico sfottò dei vip chiamati in causa, ma un elogio, un santino del loro grande talento come dei buoni sentimenti che serbano in cuore. Echissenefrega? Boh. Ma soprattutto: oramai sta tanto fuori tema da sorvolare Marte: se un trionfalistico comunicato stampa potesse diventare serie tv, sarebbe 'Call My Agent Ita'. Così assistiamo inermi, per esempio, alla consacrazione di mamma e figlia, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, in qualità di attrici e cantanti di musical dalle doti straordinarie, perfette per i ruoli da protagoniste in una serie su 'Mamma Mia' con tutte le immortali hit degli Abba. Che imbarazzo. Ma non ce l'hanno un agente?