Ma che ci fa Giuliano Da Empoli in copertina sull'Express? L'ex consigliere di Renzi in Francia è un “visionario”. Nel suo ultimo libro (“L'ora dei predatori”) spiega come salvare la democrazia. Perché l'Italia non lo ascolta?

Provate a parlare con l'italiano medio, quello che frequenta le piazze e guarda i talk show televisivi in onda in prima serata. Chiedetegli se conosce Giuliano Da Empoli e annotatevi la risposta. La più gettonata: “Giuliano Chi?”. Va così nell'era del caz*o in cui viviamo. Non c'è spazio per gli intellettuali, tanto meno per quelli che parlano di temi scomodi come politica, democrazia e propaganda. In Italia, almeno. Perché in Francia questi signori godono ancora di ampio spazio di manovra, insegnano nelle scuole più prestigiose del Paese, vincono premi letterari prestigiosissimi, appaiono con le loro facce nelle copertine di riviste che plasmano il gotha dell'opinione pubblica e, in generale, quello che dicono viene ascoltato da chi di dovere. Prendete, appunto, Giuliano Da Empoli. Uno che non avrebbe bisogno di troppe presentazioni. Che ha un curriculum della Madonna: scrittore, autore e professore di politica comparata all'Istituto di studi politici di Parigi. E ancora: amministratore delegato della Marsilio Editori (2003-2005); consigliere del ministro dei beni e delle attività culturali Francesco Rutelli (2006-2008); membro del consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia (2007); assessore alla cultura del comune di Firenze nella giunta guidata da Matteo Renzi (2009-2012) e, in seguito, pure suo consigliere politico. Ci sarebbero tante altre cose da annotare ma queste sono le principali. Ecco, come mai uno come Giuliano Da Empoli è stato snobbato dal “mainstream” della politica italica?