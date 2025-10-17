L'attentato a Ranucci di Report è un attacco al giornalismo. Ma questa è l'Italia, rendiamocene conto una volta per tutte

Signori, questa è l'Italia. Fare giornalismo è oramai impossibile. Resti solo. Anche perché a essere impossibile è l'Italia. Dove vai a mettere un po la testa, e ti spingi un po' più in là, in qualsiasi vicenda in qualsiasi settore, scopri un paese corrotto, negligente, dove oramai la corruzione la fa da padrona. Non so se ci stiamo avvicinando a una Tangentopoli 2, ma i segnali ci dicono che se si va avanti così crolla tutto il sistema perché, ripeto, dove vai vai, appena fai qualche domanda in più scopri che in qualsiasi settore, comune, provincia, regione, azienda, istituzione, concorso, ovunque, in Italia, c'è qualcosa che non torna, qualcosa su sui indagare perché questa è la verità: la corruzione in Italia regna sovrana. Le connivenze con le mafie sono radicate. Questa, anche se non la vogliamo vedere, è la verità.