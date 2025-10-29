Per iniziare prendiamo l’introduzione delle due voci su Adolf Hitler, quella di Wikipedia e quella di Grokipedia, l’enciclopedia gestita dall’intelligenza artificiale di Elon Musk.

ADOLF HITLER

Wikipedia : Adolf Hitler (20 aprile 1889 – 30 aprile 1945) è stato un politico tedesco di origine austriaca, leader del Partito Nazista in Germania durante il periodo nazista dal 1933 fino al suo suicidio nel 1945. Salì al potere come cancelliere nel 1933 e assunse il titolo di Führer und Reichskanzler nel 1934. L'invasione della Polonia da parte della Germania il 1° settembre 1939 segnò lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Durante la sua leadership nel conflitto che ne seguì, fu strettamente coinvolto nella direzione delle operazioni militari tedesche e nella perpetrazione dell'Olocausto, il genocidio di circa sei milioni di ebrei e milioni di altre vittime. […] Durante la detenzione dettò il primo volume della sua autobiografia e manifesto politico Mein Kampf (lett. “La mia battaglia”). Dopo il suo rilascio anticipato nel 1924, ottenne il sostegno popolare attaccando il Trattato di Versailles e promuovendo il pangermanismo, l'antisemitismo e l'anticomunismo con la sua oratoria carismatica e la propaganda nazista. Denunciò spesso il comunismo come parte di una cospirazione ebraica internazionale. Nel novembre 1932, il partito nazista deteneva il maggior numero di seggi nel Reichstag, ma non la maggioranza. L'ex cancelliere Franz von Papen e altri leader conservatori convinsero il presidente Paul von Hindenburg a nominare Hitler cancelliere il 30 gennaio 1933. Poco dopo, il Reichstag approvò la Legge sui pieni poteri del 1933, che diede inizio al processo di trasformazione della Repubblica di Weimar nella Germania nazista, una dittatura monopartitica basata sull'ideologia totalitaria, autocratica e fascista del nazismo. […] Sul piano interno, Hitler attuò numerose politiche razziste e cercò di deportare o uccidere gli ebrei tedeschi. I suoi primi sei anni al potere portarono a una rapida ripresa economica dalla Grande Depressione, all'abrogazione delle restrizioni imposte alla Germania dopo la Prima guerra mondiale e all'annessione di territori abitati da milioni di persone di etnia tedesca, il che inizialmente gli valse un notevole sostegno popolare. Uno degli obiettivi principali di Hitler era il Lebensraum (letteralmente “spazio vitale”) per il popolo tedesco nell'Europa orientale, e la sua politica estera aggressiva ed espansionistica è considerata la causa principale della Seconda guerra mondiale in Europa. […] Lo storico e biografo Ian Kershaw descrisse Hitler come ‘l'incarnazione del male politico moderno’.”

Grokipedia : “Adolf Hitler (20 aprile 1889 – 30 aprile 1945) è stato il Führer di Germania, di origine austriaca, dal 1933 al 1945. Il suo regime uccise sei milioni di ebrei nell'Olocausto e milioni di non ebrei, tra cui slavi, zingari, handicappati, comunisti e altri considerati nemici razziali o ideologici. Fondò il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP, Nazisti) e lo portò al potere attraverso elezioni e purghe, instaurando il regime monopartitico che diede inizio alla Seconda guerra mondiale in Europa. Sotto la guida di Hitler, la Germania nazista ottenne una rapida ripresa economica dalla Grande Depressione attraverso massicci lavori pubblici, riarmo e finanziamenti in deficit, riducendo la disoccupazione da oltre sei milioni nel 1933 a quasi la piena occupazione entro il 1939, sebbene ciò abbia gettato le basi per una militarizzazione aggressiva. Il suo regime promulgò leggi razziali che escludevano gli ebrei dalla società, che si sono trasformate nell'Olocausto, il genocidio sistematico di milioni di persone, guidato dalla consolidata ideologia antisemita di Hitler delineata nel Mein Kampf. Hitler diede inizio alla Seconda guerra mondiale in Europa ordinando l'invasione della Polonia il 1° settembre 1939, provocando dichiarazioni di guerra da parte di Gran Bretagna e Francia, e perseguì politiche espansionistiche che conquistarono gran parte dell'Europa prima della sconfitta finale nel 1945, provocando circa 70-85 milioni di morti in tutto il mondo. Di fronte all'imminente cattura sovietica di Berlino, Hitler morì suicida tramite colpo di pistola e cianuro nel suo Führerbunker il 30 aprile 1945”.

Scegliete voi quale vi sembra la versione meno problematica della storia. L’introduzione di Wikipedia è più lunga e articolata, l’indicazione della ripresa economica sotto Hitler arriva più in là nel testo, su Grokipedia è la seconda informazione dopo l’Olocausto. È probabile che chiunque con un minimo di competenza storica veda chiaramente i pregi della voce di Wikipedia. Facciamo però un altro esempio con il termine “transgender”.