Sigfrido Ranucci con la giacca di pelle è il Massimiliano Zossolo al di là dello specchio di Alice

La descrizione è quantomai chiara. Alice, nel romanzo di Lewis Caroll Alice attraverso lo specchio e quello che Alice trovò, prendendo in braccio la micetta Kitty e portandola davanti allo specchio nel salone, dice: “Prima di tutto, c’è la stanza che puoi vedere dall’altra parte del vetro… è uguale al nostro salotto, solo che le cose sono all’incontrario.” Ma poi avverte: “Ti piacerebbe abitare nella Casa dello Specchio, Kitty? Chissà se ti darebbero il latte anche lì? Forse il Latte dello Specchio non è buono…” In realtà, come spiega in una nota coltissima nell’edizione Rizzoli Martin Gardner, è più probabile che, visti i successi nella fisica moderna riguardo alla composizione delle particelle, il Latte nello specchio sia piuttosto un anti-latte (un’antimateria), e dunque risulti imbevibile all’Alice o alla micetta Kitty. E aggiunge: “Naturalmente però una anti-Alice dall’altro lato dello specchio troverebbe l’anti-latte saporito e nutriente come al solito.” Quindi, si tratta di decidere da che lato siamo dello specchio, se lo abbiamo attraversato e quindi siamo intoccabili da quel mondo che appare completamente al contrario rispetto al nostro attuale; o se invece in quel mondo al contrario ci siamo nati e dunque ne apprezziamo le qualità così come chi da sempre vive nel mondo al di qua dallo specchio apprezza la propria realtà. Insomma, si tratta di capire se ci piaccia o no il Latte dello Specchio.