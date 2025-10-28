La parabola di Javier Milei, che stravince le elezioni e fa passare i nostri giornaloni per quello che sono… lenti come Internet Explorer

È triste, tuttavia, constatare che i nostri intellettuali funzionino ormai come Internet Explorer, perché completamente incapaci di stare sul pezzo e fare connessioni minimamente sensate tra realtà e teoria (a titolo di esempio, sempre Repubblica è ancora convinta che Milei sia una sorta di Giorgia Meloni o Trump argentino). Eppure agli intelligentoni sarebbe bastato leggere un libro agile e abbastanza breve, scritto da un economista di Scuola austriaca (la corrente economica a cui aderisce anche Milei), Philipp Bagus, pubblicato in Italia dalla casa editrice dell’Istituto Bruno Leoni: L’era di Milei. La nuova frontiera argentina (Ibl Libri, 2025) e tradotto da Guglielmo Piombini che, bonus track, oltre a essere uno degli studiosi di anarcocapitalismo più rispettati in Italia è anche un libraio a Bologna con una selezione completa dei testi libertari tradotti in italiano, caso unico in Italia. In pochissimi capitoli Bagus spiega i motivi del successo di Milei e la sua storia, dalla conversione all’anarcocapitalismo (quando già insegnava economia all’università e scelse di leggere tre volte L'azione umana di Ludwig Von Mises, un mattone di circa mille pagine; un'impresa eccezionale per la quasi totalità dei. nostri leader) fino alla vittoria, presentando le sfide future e, in estrema sintesi, le credenze, o meglio i dogmi, radicati nell’immaginario comune che si è trovato a dover combattere (non solo in Argentina, ma ovunque; uno di questi è la teoria del valore-lavoro di Karl Marx). E dice anche una cosa fondamentale: a differenza di tutti gli altri, Javier Milei ha fatto voto di verità, e cioè ha promesso di dire sempre come stanno le cose ai cittadini. Lo ha fatto persino il giorno del suo insediamento, quando avrebbe potuto tenere un bel discorso propagandistico e retorico; lui ha preferito avvertire di quel che sarebbe accaduto, perché la medicina a decenni di socialismo economico sarebbe stata aggressiva, forte, durissima. Ci sarebbero stati anni difficili, resi poi ancora più difficile dall’opposizione delle forze politiche avversarie di Mieli. Ma qualche risultato già inizia a vedersi: come abbiamo detto, inflazione giù, come mai prima d’ora.