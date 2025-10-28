Bellissima l’intervista di Antonio Monda a James Ellroy, ma quando parla di comunisti e di intellettualismo e di minorenni stanno parlando di Pasolini chiamandolo con un altro nome?

Perché non gli hai chiesto di Pier Paolo Pasolini, Antonio Monda? Mi sono ritrovato così, ieri sera, leggendo la splendida - e manchevole) intervista di Monda a James Ellroy, pubblicata su Il Foglio: urlando contro lo smartphone come un ossesso, le goccioline di saliva sullo schermo brillante e io che imprecavo: “Chiedigli di Pasolini, Monda!”. “Fra un po’ sono i cinquant’anni dalla sua morte, il 2 novembre, tra la Festa dei Morti e quella di Ognissanti. Perché volevo gli chiedesse di PPP? Ora ci arriviamo: devo scrivere un tot di battute e comunque alcune risposte di Ellroy sono meritevoli di essere riportate, tipo questa: “Il prossimo marzo compirà 7 anni: come vive la sua vecchiaia?”, risposta: “Con la volontà di vivere un grande e potente terzo atto”. Strepitosa, bisogna dirlo (una carota e un bastone per Monda), questa “Ellroy confidential” (come titola Il Foglio), in occasione, alla Festa del Cinema di Roma dove è stato presentato il documentario “Ellroy vs LA” del molto bravo Francesco Zippel. Ama e odia tutto, Ellroy, al contempo, ma non come Massimo Gramellini (Oh My Gosh, che razza di paragone mi è venuto fuori) che cerca la medietà della pacatezza, ma come uomo attraversato dagli eccessi: “Rimango sempre molto colpito quando vedo nei miei interlocutori europei un atteggiamento di venerazione, sento un amore e un rispetto che prescinde dal sottoscritto: è l’amore per la cultura e per l’arte […] anche quando nel mio interlocutore subentra il rischio dell’intellettualismo: da questo punto di vista preferisco gli americani (- a chi lo dici - ), anche per il modo in cui valorizzano i generi”. Ecco, questo era un buon momento per chiedergli di Pasolini, Monda! Vabbè, andiamo avanti.