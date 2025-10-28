[VIDEO] Ma è una Tesla contromano durante una gara di moto in pista? Sì e fa pensare al PD e a una certa sinistra

Come è finita? I commissari hanno fatto il loro mestiere: intervento rapido, protocollo eseguito, teslaro disorientato scortato verso il paddock da un veicolo di servizio. Nessun ferito, nessuna tragedia. Un sollievo. Ma anche tanto di ridicolo con il web che ha subito cominciato a divertirsi facendo esattamente la parte che fa l’opinione pubblica ogni volta che si vanno a toccare temi che c’entrano meno di niente coi problemi reali del Pese. Morale? Se la tua auto ti chiede di “girare a sinistra” in un circuito durante una gara, forse è il caso di chiedersi se è davvero “la sinistra” quella in cui ti sta mandando, e magari spegnere il navigatore per consultare il buon senso umano coì capire dove sta realmente che significa “andare a sinistra”. E ai proprietari di “Tesla”: non è partecipando con una auto elettrica guidata contromano a una gara di rumorosisime motociclette che salverete voi e il mondo. A buon intenditor…