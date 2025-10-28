[VIDEO] Ma è una Tesla contromano durante una gara di moto in pista? Sì e fa pensare al PD e a una certa sinistra

Signori, negli USA è appena successo qualcosa che sembra spiegare alla perfezione, fino a esserne metafora precisa, ciò che succede tra chi bagarra nel quotidiano per portare a casa qualcosa e quella fetta di società che, invece, parla d’altro. Insomma, tra la gente e certa sinistra che insiste su temi che sicuramente sono importanti, ma finiscono per risultare puntualmente fuoriluogo. Siamo a Buttonwillow, in California, nel bel mezzo del gran finale di stagione AFM e, come elemento che c’entra niente, una Tesla Model Y che decide di prendere il circuito in contromano (minuto 7,23 del video in basso).
Ok, nelle corse in moto si è abituati agli imprevisti, ai sorpassi azzardati, soprattutto nelle gare Open e Middleweight SuperSport (600cc e bicilindriche fino a 800cc), ma la Tesla contromano chi poteva aspettarsela? Prima del termine del primo giro, le bandiere rosse sono fioccate non per un incidente tra piloti, ma, appunto, per una Tesla alla ricerca di una stazione di ricarica. La scena è esattamente questa: il gruppo di testa che arriva a gas aperto, i commissari che sventolano il rosso e i piloti che rallentano increduli mentre, sul lato sinistro della pista, scivola una Model Y come se fosse in cerca di un posto nel mondo. Tipo certa sinistra, insomma. Il commentatore, come racconta un video già virale su YouTube, con franchezza commovente, ammette di non sapere più neanche cosa dire.
Come è finita? I commissari hanno fatto il loro mestiere: intervento rapido, protocollo eseguito, teslaro disorientato scortato verso il paddock da un veicolo di servizio. Nessun ferito, nessuna tragedia. Un sollievo. Ma anche tanto di ridicolo con il web che ha subito cominciato a divertirsi facendo esattamente la parte che fa l’opinione pubblica ogni volta che si vanno a toccare temi che c’entrano meno di niente coi problemi reali del Pese. Morale? Se la tua auto ti chiede di “girare a sinistra” in un circuito durante una gara, forse è il caso di chiedersi se è davvero “la sinistra” quella in cui ti sta mandando, e magari spegnere il navigatore per consultare il buon senso umano coì capire dove sta realmente che significa “andare a sinistra”. E ai proprietari di “Tesla”: non è partecipando con una auto elettrica guidata contromano a una gara di rumorosisime motociclette che salverete voi e il mondo. A buon intenditor…