L’America sta diventando come la Sicilia. Lo è sempre stata ma adesso di più. La sala da ballo alla Casa Bianca come nel Gattopardo e Melania gelosa di Donald Trump come una moglie sicula

L’America è un’isola, come la Sicilia, soltanto un po’ più grande. Mucche ci sono lì e mucche ci sono qui. Lì usano i pick-up, qui l’Ape Piaggio perché gli spostamenti sono più brevi, ma l’ascendenza è la stessa: il carro dei pionieri in America, il carretto siciliano con le scene dell’opera dei pupi pittate sopra qui da noi. Noi usiamo la lupara, loro il Winchester perché la distanza è maggiore. Noi abbiamo la coppola e loro lo Stetson, che è più largo ma il concetto è uguale. Loro sono fissati con il barbecue, noi con l’arrusti e mangia, che sono identici.

E anche i siciliani, come gli americani, avevano un sogno: il sogno siciliano. Era uguale a quello americano, con la casa nella fattoria e il patio davanti. Nacque con la riforma agraria, con la fine dei latifondi, con la redistribuzione della terra ai contadini. “Diventeremo tutti piccoli imprenditori agricoli e col sudore della nostra fronte ci costruiremo una casetta con la veranda davanti, e la sera ci berremo il vino con la gazzosa (che è il corrispettivo della birra in Sicilia) e guarderemo i nostri campi al tramonto”.

E invece non si fece nessun corso di formazione: i contadini analfabeti erano e analfabeti restarono, non sapevano neanche fare di conto. Illuderli con il sogno siciliano fatto di piccola imprenditoria agricola fu la maniera più veloce per le banche di allungare i loro artigli sulle speranze della povera gente. Quei lotti di terreno furono confiscati per debiti.

Mentre i siciliani, quelli svegli, quelli che dei sogni se ne fottevano alla grande, si buttarono in politica. E non c’è bisogno di dirvi come andò a finire, perché finì come la Sicilia è proprio adesso: affari, politica, mafia. La Sicilia è sempre prosperata sulla fame. Se il popolo è affamato e con la schiena spezzata, è facile poi chiedere voti in cambio di contratti trimestrali (quando non sono “le” cinquanta euro fatte scivolare di nascosto nelle tasche ai seggi elettorali).

Qui in Sicilia non si sogna più. Dove nasci, resti. I ricchi diventano sempre più ricchi e ai poveri marciscono i denti. L’America sta diventando come la Sicilia. Uguale. Solo un po’ più in grande.

Durante il No Kings Day del 19 ottobre si è manifestato anche per questo, per la scomparsa del sogno americano. Si è scesi in piazza contro la crescente disuguaglianza economica che favorisce le élite e impedisce la scalata sociale, quell’“ambizione” che in America è sempre stata una parola sacra, mentre qui da noi, in Italia, ma forse è meglio dire in Sicilia — ché l’Italia è solo una costola dell’isola — “una persona ambiziosa” è stata sempre mal vista, come qualcuno che “non sa stare al suo posto”. E quale è questo posto? Dove nasci. E statti muto.