Rossi vs Marquez e quel documentario sul 2015: che futuro vuoi se racconti il passato così? Pecco Bagnaia ha ragione oltre le sue parole

Ecco perché oggi, dopo la ferma presa di posizione di Pecco Bagnaia, dispiace rendersi conto che ci si è soffermati alla sacrosanta opinione personale del pilota italiano senza provare a andare oltre le sue parole. E ignorando un significato più grande rispetto al futuro che la MotoGP dovrà scrivere in questa nuova era targata Liberty Media, dove si va avanti con i progetti senza tenere conto di quelli che delle corse sono protagonisti davvero. Come, insomma, a Sepang, quando i piloti della MotoGP si sono ritrovati a partire senza sapere assolutamente niente sulle condizioni di salute di due ragazzini di diciannove anni che poco prima avevano avuto un tremendo incidente in Moto3. Nessuno di loro chiedeva di non correre, come s’è raccontato, ma, almeno di correre sapendo invece che dovendo accettare la (non) narrazione di chi pretendeva si facesse finta che non fosse successo nulla.

“L'idea di pubblicare questo documentario, se così si può chiamare, non è stata molto giudiziosa – ha detto Bagnaia – E poi pubblicarlo giovedì, nel giorno dell’anniversario della morte di Marco Simoncelli, non è stata una buona scelta. Per quanto riguarda i contenuti, credo che alcuni ruoli sono stati rappresentati in modo leggermente distorto e non capisco neanche perché ad un certo punto compaia anche io”. Sì, è esattamente l’opinione personale di Bagnaia che ha risposto a una domanda specifica su cosa ne pensasse di quel documentario, ma oltre le sue parole è evidente che c’è un significato più grande che riguarda – al di là di chi tifava per chi e di chi è amico di chi o compagno di squadra di quale – i timori sulla direzione che intenderanno prendere i nuovi timonieri del Motomondiale, che sembrano più preoccupati dello storytelling intorno alle corse che delle corse vere e proprie. Restituendo, però, l’immagine di chi vuole un taglio netto col passato ma poi va a ripescarlo per raccontarlo ancora, tra l’altro nella sua pagina più brutta della storia recente, senza rendersi conto che a nessun attore riuscirà mai di recitare bene un copione che non gli piace. I protagonisti delle corse di oggi e quelli che c’erano nel 2015, almeno la stragrande maggioranza, non volevano quel documentario. E farlo lo stesso è il segnale di un futuro che potrebbe non essere già nelle premesse all’altezza di un passato che è stato ben altro di quel maledetto 2015.