Fermi tutti: Pedro Acosta a Sepang solo manico e niente controlli? No, ma ascoltate Dani Pedrosa: “ha fatto il Casey Stoner”

“Già al mattino – ha raccontato – avevo capito che qualcosa non andava sull’elettronica, mi si sballava tutto. Così ho detto gli uomini del box di limitare al massimo l’intervento dell’elettronica, tanto le cose non sarebbero potute andare peggio di come sarebbero sicuramente andate. Abbiamo fatto questo tentativo e è andata bene, sono contento”. I suoi ingegneri non hanno, come riportato subito dopo queste dichiarazioni, “azzerato tutto”, ma, come spiegato dallo stesso Acosta, hanno semplicemente fatto sì che l’elettronica risultasse meno invasiva.

“Eravamo lì un po' indecisi sul da farsi e ho detto: 'guardate, peggio di così non si può andare, quindi toglietemi tutto e io proverò a gestirla come meglio posso: con l'acceleratore, il freno, i pickup o l’abbassatore. Se va male affondo’. Invece è andata molto bene. È vero che ho faticato un po' alla fine, come sempre, negli ultimi tre giri, ma il distacco non è stato enorme, siamo stati tanto dietro a Pecco e abbiamo tenuto duro vista la difficoltà di gestione delle gomme. Quindi sono contento perché abbiamo fatto un grande passo avanti".