Quando il Corriere fa disinformazione colta: Maurizio Ferraris usa Marx per spiegare la povertà, ma è come spiegare le malattie con Galeno

Cosa pensereste se i dottori vi spiegassero le malattie come ai tempi Galeno invece che con la medicina moderna? E se venisse fatto nel più importante quotidiano italiano ancora attivo, cioè Il Corriere della Sera? Immaginate se per parlarvi di gotta vi raccontassero la storia dei quattro umori e se l’antrace vi venisse spiegare come un travaso di “umor melanconico” (bile nera). Ora cambiate materia, metteteci la filosofia. Maurizio Ferraris, filosofo teoretico e pop dell’Università di Torino, da decenni uno dei maggiori divulgatori filosofici d’Italia per Rai e per vari giornali, autore di svariati saggi eccentrici, interessanti, curiosi, decisamente eruditi (l’ultimo è Comunismo digitale: una proposta politica), ci spiega sul Corriere non la teoria di Marx, ma perché esistono i poveri e i ricchi e perché, in sostanza, i ricchi vengono fregati dai poveri E la spiegazione è, appunto, la teoria del valore-lavoro del padre del comunismo, cioè una delle teorie più sputtanate della storia dell’economia. Ma andiamo con ordine.

Come spiega Ferraris, Marx legge Feuerbach e la sua tesi sulla religione: “Ciò che l’umano apprezza in Dio non è altro che sé stesso, perché la divinità è una semplice proiezione di ciò che l’umanità vorrebbe essere. Il passo da fare, nei confronti della religione, è che l’umanità si riappropri di quella parte di sé stessa che aveva alienato da sé proiettandola in cielo”. A scuola talvolta si parla di “antropologia inversa” e cioè il fatto che l’uomo abbia tirato fuori da sé qualcosa che lo riguarda; così, riappropriandosene, si libererà da questa stranezza. Come spiega Ferraris, però, Marx va oltre e applica questa teoria al Capitale. Così, al posto del credente, “Marx metterà i lavoratori, ossia coloro che, con la loro fatica, producono la loro stessa alienazione: le merci, frutto del loro lavoro, che vengono vendute a un prezzo molto superiore a quello che viene pagato ai lavoratori che le producono”. Insomma, i lavoratori sarebbero vittime di un autoinganno, che li porta a lavorare per salari da fame per produrre merci vendute a un prezzo ben superiore, tanto da far guadagnare il datore di lavoro, il capitalista, a scapito del lavoratore stesso, fregato dal padrone.

C’è un nome che Marx dà alla differenza tra il prezzo di vendita di una merce e il salario pagato al lavoratore: plusvalore. Così Ferraris: “Ecco spiegato il motivo per cui gli operai sono poveri e i padroni delle fabbriche sono ricchi”. Il plusvalore è “il segreto che rende ricchi i padroni e poveri gli operai”. Nel video a corredo dell’articolo lo dice più chiaramente: è questo che genera “l’ingiustizia sociale”, poiché nel capitalismo l’operaio “non sa quando è che ha finito di pagarsi lo stipendio e quando è che inizia a lavorare gratis per il padrone”. Questa tesi si basa sull’idea che gli oggetti venduti abbiano un valore pari a quello del lavoro che è servito per produrli. Insomma, se il lavoratore ha bisogno di 5 ore per produrre una merce, quella merce dovrà valere esattamente le 5 ore di lavoro, né di più né di meno. Ora, secondo Marx, e secondo Ferraris (che applica questa teoria alla civiltà dei robot, cioè la nostra), il capitalista non avrebbe nessun interesse a vendere una merce al prezzo di 5 ore di lavoro o meno, poiché non guadagnerebbe nulla: il prezzo della merce, diciamo 10 euro, varrebbe quanto il lavoro che deve pagare al dipendente, 10 euro, e quindi a lui resterebbero 0 euro. Quindi cosa fa? “Scoppia” il lavoro dalla merce e decide che la merce avrà un prezzo maggiore rispetto al costo del lavoro. Quindi, pagando 10 euro al dipendente e vendendo la merce a 13 euro, il capitalista guadagnerà 3 euro.